Protecting drinking water a priority for Kahungunu

Kei te haere ngā ika a whiro e whā tekau o Te Panekiretanga ki Uropi ki te wānanga i te oranga o ngā momo reo iwi taketake nō ngā whenua maha i tērā pito o te ao. Ko ngā paetahi nei, nō roto mai i te kura o ngā matanga reo ki Kirikiriroa.

Ko te tiaki wai tētahi o ngā kaupapa nui kua rongo nei i te hui Fish Hook o Ngāti Kahungunu, kia tau ai hoki ngā mānukanuka o te iwi whai muri i te māuiui i pā kino nei ki ngā tāngata e rima mano i tērā tau.

Ko tētahi o ngā kōrero nui, ko ngā take wai i te rohe nei me pehea hoki rātou e tiaki ai i o rātou wai mō raurangi.

E ai ki te Kaihauora o Hawke's Bay DHB a Dr Nick Jones, “We are certainly working together with our partners in the district council and in the regional council along with Kahungunu in putting in place a series of measures to ensure that can never happen again.”

Ko te ārai paitini i te wai, me pehea rātou ināianei te whakamātautau i te kounga o te wai, me pehea hoki te wai ka tau atu ki ngā kainga.

Hei tā te Heamana o Ngāti Kahungunu a Ngahiwi Tomoana, “Ko te wai te oranga o te tangata ko te wai te oranga o te whenua engari me aro tahi me whakapau tatou kia ora te wai kia whakamā te wai kia whakatikatiak te wai kia tiaki te wai.”

Ko te muriwhenua o Heretaunga te mea hiranga o te punaha wai ki te rohe, he taonga me tiaki ka tika kia inu tonu ai te wai.

“E hiahia ana mātou kia kawe ake ēnei momo kōrero ki te hui hei te wiki kei te haramai kia taupungahia tō mātou wariu tō mātou tikanga tō mātou kawa i runga i ngā kaupapa tiaki wai.”

Ka tū a Ngāti Kahungunu ki te hui nui rawa mō te wai ki Heretaunga hei tērā wiki rātou ko ētahi atu anō mātanga hoki.