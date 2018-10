Prince Harry e whakamana ana i 'Te Reo'

Na runga i tōna whakamana i te reo Māori kua kapo ake a Piriniha Harry i ngā manawa o rātou i roto i te tipuna whare o Tamatekapua ki Rotorua i tēnei rā. I whakawhiwhia ki te Tiuka me te Tiuketa he korowai mo rāua tahi tatu noa ki ngā taonga maha, ko tētahi he tewhatewha mai Te Arikinui a Tā Tumu Te Heuheu. Pēra ki tana wahine, tau kē a Prince Harry. 'He mihi ki a koutou o Ngāti Whakaue' I te mea i whai wā ia ki te ako ki te whakahua tika i to tātau reo Rangatira. 'Ka nui te aroha māua ko te taku whaiaipo' Hei tō Chris Winitana, tētahi i noho ki runga i te paepae tapu mo Ngāti Tūwharetoa “kei te kite i tēnei ahua o te tūmanako mo āpōpō me ōna oranga me tēnei ahuatanga e whāia nuitia e tāua ko te kotahitanga”. Mai i Te Ariki Tā Tumu Te Heuheu na Tūwharetoa i hoatu he Tewhatewha ki a Prince Harry he mea hanga mai i te rākau Maire hei tohu i tōna herenga mai ki konei. “He tangata pakanga tēnei, katahi i runga o ngā āhuatanga o ngā honohononga o ngā tini, ka whai whakaaro a Tūwharetoa, otira to mātou Ariki a Tumu. Kia pēnei te āhua o te taonga”. Mo Te Tiuketa Meghan, nō Atareta Milne to hōnore ki te hoatu i tētahi kete putiputi. I roto i tō raua rā whakamutunga ki Aotearoa, he titi rawa tēnei ki roto i ngā korero hītori mo Ngāti Whakaue, Te Arawa tatu noa ki a Rotorua whānui.