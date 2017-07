Police continue investigation of double fatal shooting

He whānau e noho ana i te ueue whai muri i te pupuhitanga o te māmā me tana tamāhine inānahi ki tētahi moka tuawhenua pātata atu ki Whangarei. E tatari ana te whānau ki ngā hua o te whakatewhatewha a ngā pirihimana.

Ko Wendy Campbell, ono tekau ōna tau, rāua ko tana kōhine a Natanya Campbell, toru tekau mā whitu ōna tau, ngā pārurenga i puhia kia mate.

Nō te ahiahi tonu nei ka tikina o rāua tūpāpaku, ā, hei āpōpo ka hoatu ki te kaitirotiro tūpāpaku.

Tā Russell Le Prou, Pirihimana Whakahaere i Te Taitokerau "I haere ngā Pirihimana ki tētahi kainga i te rori o Mt Tiger, kei waho atu o Whangarei whai muri i ngā ripoata kua puhia tētahi ki reira. Kātahi ka haere ngā Pirihimana me tō rātou Ope AOS ki te tirotiro, kātahi ka kitea ngā wahine tokorua kua mate."

Tā tētahi kaikōrero mō te whānau, kahore hoki e rite ana mō te kōrero i tēnei take, ko tā rātou he tatari ki ngā mahi whakatewhatewha a ngā Pirihimana.

Nō inānahi tonu, a Wendy rātou ko Natanya, ko Jeff Pipe ka haere ki Mt Tiger, ki te aromatawai i tētahi kainga, tahi anō ka puhia rātou e tētahi tāne e whakapaetia ana ko Quinn Patterson.

Mō te morehu a Pipe, kei te hohipere o Whangarei e okioki ana.

"I mōhio ngā Pirihimana ki te hunga hara. Ko ngā whakapae, i haere ia ki roto i te whare, ā, ko tā ngā Pirihimana he whiriwhiri kōrero me ia mō te roanga o te rā. Kātahi ka tukuna te hauwaro ki roto i te whare, kātahi ka pakō te pū a te hunga hara, me tā ngā Pirihimana he pakō ī ō rātou pū."

"Ko tā ngā Pirihimana ināianei he tautoko i ngā whānau me te hapori kua pāngia e tēnei take, tātemea e kore e kore ka pāngia rawatia e rātou tēnei parekura nui."

Tā ngā Pirihimana, nā te nui o te kāpura, ka nui ō rātou mahi whakatewhatewha i roto i ngā rā, ā, horekau anō kia kitea te tūpāpaku o te tāne e whakapaetia ana nāna tonu tēnei mahi.