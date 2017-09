Pōī atu te manomano ki Te Whanganui-a-tara ki te whakatairanga i Te Wiki Reo Māori

Kei ngā mano te tokomaha o ngā tāngata i pōī atu ki te pokapū o Te Whanganui-a-tara ki te whakanui i te rangatū mō Te Wiki o Te Reo Māori. Hei tā te Tāhūhū Rangapū o Te Taura Whiri i te Reo Māori, tā Ngāhiwi Apanui, ahakoa te tāmatemate o te reo ā-tatauranga nei, ko te manahau o runga i te tiriti i te rā nei e tohu ana i te huringa o ngā waiaro i te motu.

Kua tae te tini me te mano ki te pokapū o Pōneke ki te whakanui i te reo Māori.

Hei tā Puawai Winterburn, tētahi o te rahi i tae atu ki te kaupapa, "Kei konei au ki te tautoko i te kaupapa o Te Wiki o Te Reo Māori, tukuna te reo kia rere, tukuna ki te ao."

E ai ki te Tāhuhu Rangapū o te Taura Whiri, ki a Ngahiwi Apanui, ahakoa ngā āwangawanga mō te pae tawhiti o te reo, i tēnei wā kei te kōrerotia tonuhia, kei te waiatatia tonuhia e te rau mano tāngata.

"Koinei te kaupapa o Te Wiki o Te Reo Māori kia tō mai ngā mea kāore nei e mōhio ki te kōrero i te reo Māori ki roto i te whakarauoratanga o te reo Māori, ko te Mahuru Māori koira te kaupapa mō ngā mea kua matatau kē, ēngari ko te hunga kāore nei e mōhio e ako tonu ana rānei koinei te wiki ki a rātou, hei whakatairanga i te reo Māori kia kaha te whakatairanga i te reo Māori kia tō mai ai te tokomaha o Aotearoa."

Ko nga kaitōrangapū tēra i tau mai ki te whakanui hoki i te kaupapa.

E mea ana te kaitakirua o te Opportunities Party a Geoff Simmons, "We need to understand each other’s worlds to be able to honour the Treaty. All Pākehā need to be able to walk into te ao Māori comfortably to be able to honour the Treaty, so it’s great to be here to be able to celebrate this."

Hei tā te kaitono Kākāriki tā Jack McDonald, "He tino rawe ki te tū i te taha o ngā tamariki o ngā kura i tēnei rā hei māngai i te ao tōrangapū ki te tautoko ki te whangaihia te reo Māori."

E kī ana te kaitono Pāti Māori a Mei Reedy-Taare, "This is all so we can all be proud of te reo, not just the few thousand here but everyone in New Zealand and the rest of the world."

Arā noa atu ngā kaupapa whakanui i te reo kei te haere ake i tēnei wiki.