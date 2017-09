Piripi Taylor - he kaiwhakataki māhaki

He maha hoki ngā pōtae o te kaiwhakataki a Te Kāea, a Piripi Taylor (Ngāti Awa, Tūwharetoa, Te Arawa) me āna mahi whakarauora reo Māori. Tokowhā āna tamariki, ko ia hoki te tiamana tuarua o te marae o Mataatua, he kaiako reo Māori anō hoki. Ka whakaaturia tētahi atu o āna pūkenga i te whakarewatanga ake i tēnei wiki o te kiriata Moana a Disney i roto i te reo Māori i tēnei wiki.

He kanohi kitea o te reo Māori, ā, he reo whakamataara, he reo kipakipa i te tangata ki te reo Māori e titi kaha nei ki tōna ngākau.

"Ki a ahau nei, ko ōku marae, ko Whakaata Māori, e rua, e rua, ko te mutunga kē mai o te taonga tuku iho."

Weto mai ana ngā kāmera, ka haere tonu te mahi. Ka whakaako i āna mātauranga ki te iwi, Māori mai, tauiwi mai anō hoki. E rua ngā pō o te wiki, ka whakahaere akoako kore utu ia ki Mataatua Marae i Mangere.

"Ko ngā whare whakaruruhau ēnei i te reo, ko ngā whare whakaruruhau ēnei i ngā taonga tuku iho, i ngā tikanga, i ngā kawa, otirā i tō tātou Māoritanga nō reira e tika ana te kōrero, he taonga katoa ēnei mā tātou e tiaki. He kaitiaki noa iho au i ēnei taonga."

Koia te heamana tuarua i tēnei marae taura here ōna i Tāmaki. Ka ngana nei ki te tuku i ngā kōrero tuku iho mō te marae ki te katoa.

I tēnei pō, kei a ia te wāhi kōrero ki te tira whutupaoro rīki o Te Kura Tuarua o Taoroa, nō tōna hau kāinga, nō Whakatāne. He whakamānawa i te kapa i mua i tā rātou tukinga whiringa whāiti ki a Haeata i te whakataetae rīki kura tuarua ā-motu.

Ko āna mātauranga he mea tuku iho i a ia e tipu ana i Te Teko, i Te Moana-a-Toi.

"Ko taku papa koroua, nāna ahau i whakatipu, he rite ahau ki a ia, he tangata marae, he tangata marae hoki ahau," e mea ana a Piripi.

"Ko te marae te wāhi tuatahi i tino rongo nei te hinengaro i te reo Māori i roto i ngā akoranga o ngā tekau mā rua me ngā hāpati o te hāhi ringatū i whakamahia e ōku kuia, e ōku korua i roto o Te Rangitāiki. Anā, ko te reo me te whakapono kei roto tonu i ahau, kei te kawea i roto i aku mahi katoa."

Heoi, ki te rei ngā niho, me paraoa ngā kauae. Ia rā, ia rā, he akoranga hōu te hua.

"Ahakoa ko te hapai ō te mea pai ake ki au, i ētahi wā kua riro mai māku hei amorangi i te reo, hei amorangi i te kawa, i nga tikanga hoki, otira i te mauri o tenei marae. He uaua tērā, he uaua tērā, ēngari ko te tohutohu mai a tōku pāpā koroua ki ahau, ki te kore tētahi atu, mahia."

Ko ngā hua o āna mahi e rangona ana e āna tamariki.

"Mai te titiro ki ōna mahi ki kōnei me ngā wāhi atu, kei te pirangi au ki te mahi i ēnei mahi ināianei," e mea ana tāna tama a Manaaki.

"Kei te awhi ia i te tokomaha ki te whakapakari i tā ratou reo Māori," e mea ana tāna tamāhine a Irirangi.

Ināianei kei te hikitia ake tōna reo ki taumata kē. I tēnei wiki, e tīrama ana ngā tātai whetū ki runga i a ia mō tana whakamāori i te reo o te tipua nei, o Māui i te kiriata o Moana Reo Māori.

"He tino nui tōna mahi i te hōtaka o Te Kaea ināianei ko Māui o Moana. Ka taea te kī ko tōku pāpā tēnei," e mea ana tāna tama a Rameka.

Heoi, he ngākau whakaiti kē te kanohi kitea nei. E ai ki a ia, he hua nā ngā akoranga i tōna hau kāinga, ko te whai, kia hikitia ake ngā mahi e āna uri ki tua.

"Ko taku reo whakapaoho, taku reo pōhiri, taku reo waiata, taku reo haka, taku reo karakia, taku reo kāuta anō hoki i runga i te marae."

"Ka tīkina atu te korero, tamaiti i ākona ki te kāinga, tū ana ki te marae, tau ana. He māori i ākona ki te marae, tū ana ki te ao, tau ana."