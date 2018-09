Parakore e tauawhitia nei ki te Taiopenga o Tūwharetoa

Na te kaupapa Māori o Parakore e huri ana i ngā whakaaro o te hapori i ngā mahi tuku para. Kua noho mai ngā tauira o Te Kura Kaupapa Māori o Te Whakarewa i te reo ki Tūwharetoa hei waha i ngā akoranga mai i te Parakore ki te Taiopenga o Ngāti Tūwharetoa e tū ana ki Taupō. Ko te whakaemi me te raupapa i te para tētahi mahi e kaingakau ana ki Te Kahu o te Rangi Ngawhika Pihema Ritete, “mo to mātou kura ake, kua roa mātou e whai whakaaro ana ki te taiao me to mātou koha ki te taiao, ā, he aha taua koha?” He kaiako a Raewyn Rāmeka ki Te Kura Kaupapa Māori o Te Whakarewa i te reo o Tūwharetoa, ā, e whakaako ana ia i ana tauira ki ngā whakawhiu o te para. “Kua roa mātou e whakaaro nui ana ki te taiao, na reira i rongo mātou mo tēnei kaupapa, te parakore”. I tēnei tau kua noho mai te kura hei kaiwhakarite i te taha para mo te Taiopenga o Tūwharetoa. Ki tō Te Ara Reo Rehua “ko au tētahi e mahi ana ki te taha o ngā ipupara, no reira kua whakaritea ētahi tūnga ipupara kia kāua e kite i te para e hora ana i te papa, na te mea he raru nui tērā”. “He mahi nui ki te whakariterite, tīni ngā whakaaro o ngā kaimahi toa, kei te whakaaro nui te nuinga, engari he mahi nui kia tini ngā whakaaro o ngā tāngata mo te para” Rāmeka. Huri noa i a Aotearoa, kō atu i te toru rau ngā marae, kura, kōhanga reo me ngā rōpū hapori e anga atu ana kia noho parakore rātou. Inaianei kua uru mai te kaupapa Parakore ki roto o te rohe o Ngāti Tūwharetoa.