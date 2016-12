Papakura & Manurewa marae provide Christmas lunch for families in need

E hia rau ngā whānau e noho pokaikaha ana ki Te Tonga o Tāmaki ka whai wāhi ki te hākari kirihimete ki te marae o Papakura, he kaupapa tēnei kua toru tau e kawe ana ki te marae o Manurewa. I reira a Te Kāea i mua ake i te rāngi whakahirahira.

Kua mā te papa ināianei, heoi hei apōpō ka ngana a Papakura Marae ki te whakatō i te wairua kirihimete ki te hunga rawa kore o te tonga o Tāmaki.

Hei tā George Ngatai / Kaiwhakahaere. “I te tau i timata mātou i tēnei kaupapa, toru rau ngā whānau i haere mai. I tērā tau whā rau, i tēnei tau ono rau, ā, kei te piki haere hoki ngā ingoa o ngā whānau, e hiahia ana ki te haere mai ki tēnei rā.”

Ko te motuhenga a te tarahiti o Whaitiaki, me toro atu rātou ki ngā hapori o te tonga o Tāmaki ahakoa i whaānau mai he kaupapa pēnei ki Manurewa Marae e toru tau ki muri.

Ko tā Anne Rotarangi-Kendall / Kaiwhakahaere Matua, “Last year what some of our whānau said is that they couldnt make it to Manurewa because it was too far, so we've set it up here so they can access that, and I guess the numbers that registered highlight that, that need is actually there.”

Kotahi rau tekau ngā whānau kua rēhitangia mō te kai kirihimete o te rā nui apōpō, ā, he ono rau ngā tāngata ka whāngaia e ngā marae o Manurewa me Papakura.

Hei tā Rotarangi-Kendall, “What you see in front of you is 96% donations and sponsorship, so some of our key one was, we had a gentleman in Dury gave us a thousand dollars to donate towards children presents, we have Ngāpuhi Rūnanga donate $500 towards presents, we've had the Salvation Army donate food, donate gifts, donate decorations.”

Ko te whakatau a nga kaiwhakahaere kia utu-kore te whakamahi i te marae.

Ko tā Ngatai, “Ko tā mātou nei hiahia kia aroha atu, kia awhina hoki i a rātou ki te whakatū i tēnei rā whakahirahira, mō ngā whānau katoa. Ahakoa he Māori, he pākeha, he Īnia rānei, mēnā kāore he whānau hei tautoko i a rātou haria mai hoki i a rātou ki tēnei rā whakahirahira.”

E rima tekau ngā kaitūao ka whakawāteangia a rātou rā kirihimete, kia haumaru ai te noho o ngā whānau whakaraerae o Tāmaki Makaurau.