Ōrākei relish talks with PM during Waitangi visit

E ngana ana te iwi o Ngāti Whātua o Ōrākei ki te matapaki tōtika i ō rātou kaupapa nui o te iwi ki te Pirimia a Bill English, hei tana haerenga atu ki te marae o Ōrākei mō ngā whakatairanga o Waitangi. E ai ki a te Poutaki ā Iwi a Taiaha Hawke he whai wā nui tēnei mā ratou ki te puta ō rātou take mua i te kōwhiringa pōti.

Mā te pirimia e hautu tana parakuihi i te marae nei o Ōrākei, ā, ko ngā take kerēme tiriti o Tāmaki kāore anō kia tau, tētehi kaupapa hei kōrerotanga mā te iwi.

Hei tā Taiaha Hawke, Poutaki, “Kua waitohungia te kawenata tapu ki waenganui i a mātou me Ngāti Paoa, nā reira, āe he wahanga mō te kāwanatanga hei āwhina hei tautoko i te iwi Māori, heoi anō ētahi atu wā me noho te kāwanatanga ki muri, waiho mā ngā iwi ēnei take e whiriwhiri.”

Ko ngā take pakihi i te pōkapū o Tāmaki tētehi atu.

Ko tā Hawke, “Mehemea he mahi pakihi tā te kāwanatanga me ētahi atu iwi ō waho o Tāmaki Makaurau, me haere mai whakamārama mai ki a mātou i te tuatahi.//He ringa kaha tō mātou i roto i tērā mahi i roto i te mahi pakihi. Me mahi tahi te kāwantanga a Ngāti Whātua me ērā atu o ngā iwi.”

He tuatahinga tēnei ka tū tētehi parakuihi o te pirimia o Aotearoa i te marae, ā, ka whai wāhi ngā reo o te rangatahi i waenga i ngā mananui.

Hei tā Mark-James Royal, Ngāti Whātua o Ōrākei, Te Arawa, “I just recently moved back from Australia with my young whānau, to open my own business. One of the main things I would like to see is a bit more support with young Māori business owners.”

Ko tā Hariruia Hunia, Ngāti Whātua o Ōrākei, Ngāti Awa, “Tōku nei whakaaro, ko te mātauranga tētahi mea nui me ako i ngā hītori Māori.”

Ka tū te parakuihi mā te pirimia i te wharekai nei o Te Puru o Tamaki. Ka whārikihia e te haukainga ō rātou nawe nui, mō mua i tana tū ki te kauwhau. Kātahi haere iho ia ki ngā whakatairanga i Ōkahumatamomoe.