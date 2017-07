Opera and rocknroll come together in Northland

He rua tekau ma waru mano tārā te rahi o te pūtea kua kohia hei whakapaipai i tētahi marae i Te Taitokerau. I karangahia e Whakapaumahara marae i ngā whetu o te pō ko te roopu Māori Volcanics me te kaiwaiata Opera a Kawiti Waetford.

He mahuri totara o Ngapuhi kua ara mai ano ki te hapai i tana rahi.

Ko tā Kawiti Waiata, "Kua roa tenei kaupapa he mea whakaturia ana na te marae tonu na te hapu tonu na te whanau tonu i whakatairanga na ko te hua ko te po nei. E putaputa mai ana te katoatanga o te iwi muia katoa pahupahu ana nga wharuarua o te whare nei i te aroha."

He tuatahitanga hoki ma te kaiwaiata a Mahora Peters o Maori Volcanics hei whakangahau i te iwi o te wā kainga.

Hei tā Mahora Peters (Maori Volcanics), "Isn't it great, fantastic! I think it was about 280 people so for us coming home this is one of the first shows we've done up north so it's a real pleasure."

"You know half that audience I'd says 50% of that audience are family both Bill's and myself."

Ko tā Kath Caldwell, Te Whanau Whero, "Amazed at how our old people took on part of the operatic side ..they loved!! They were singing and clapping it was really lovely."

Ko Whananaki tetahi o nga hapori e rima o te motu kia tohu ki raro i te kaupapa nui a te Tari Taiwhenua ma te iwi hoki e arahi i te whakawhanaketanga mai o tenei kainga. Na kei te manawa tonu o te kaupapa ko te marae o Whakapaumahara.

Hei tā Waiata, "Me hokihoki katoa mai te iwi nga whanau nga hapu ki te wa kainga hei aha pupuri tonu i te mauri o te ahikaa. Na koia tenei matou e mahi nei i Whananaki ki Te Whakapaumahara. Na koia kua takoto te manuka ma wa tatou marae ano o ratou whanau o ratou marae e pupuri."

Taihoa ake nei ko te tuarua o enei kaupapa ngahau ma te hunga rangatahi.