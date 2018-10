ONE:The Earth Rises e whakāri i ngā hītori o Manukau

Ko ONE: The Earth Rises tētahi whakāturanga nui taioreore e aro tōtika ana ki te takiwa o Manukau, ki te tonga ō Tāmaki. Nā te kaitito nekehanga rongonui a Moss Patterson nō Ngāti Tuwharetoa i tito ā he kaupapa e whakatōpū mai i ngā tikanga Māori, tikanga o te mōana nui ā Kiwa, Hainamana hoki.

He whakāturanga tēnei e whakāri nei i ngā kaupapa, te manawa taki, ngā kanikani tawhito auaha hoki e hāngai pū ki te takiwa o Manukau.

Ko tā Patterson, "Ko te kaupapa ONE hei whakatinana i ngā purākau atāhua nō te rohe o Manukau, ko ngā ingoa wāhi me ngā wāhi motuhake ka kitea tātou ia te rā, ko ētahi e pāhi nei i ēnei wāhi mā runga waka ētahi ka hikoi hēoi ko te nuinga o Aotearoa kaore kau e paku mōhio ana ki ēnei wāhi."

Atu i te rima tekau ngā kaikanikani o te whakāturanga i ahu mai nō TOHU Dance Theatre, Te Kareti o Ngā Tapuwae, Te Whare Tāpere o Unitec me Te Kura Tuarua o Hemi Kuki.

Ko tā te kaitohutohu whakawai a Te Arahi Easton, "Ki ōku nei whakāro ka whai wāhi mō tētahi kohinga tāngata ki te mahi ki roto i tētahi ao kanikani auaha ā he wheakoranga pukenga nui tō rātou, mātauranga, āhua ā mahi whakatō ki roto koira te ito o tēnei mea te ako kanikani."

He ringa toi a Marcus Winter me ana mahi toi onepū, he mea whakakipakipa i te tirohanga atu arā me te reo rōreka o te tira waiata Hainamana o Tāmaki hei kīnaki.

Ko tā Patterson anō, "ko te putake o ēnei whakamahinga toi hei whakakao mai ko ētahi mātanga toi me te āta akiaki i ō tātou rangatahi, i ō tātou teina."

Nā Creative New Zealand me The Vodafone Events Centre te putea tautoko.

I whakakōpani a Patterson me tēnei kōrero, "Ko te kaupapa ONE he kohinga mahi tēnei ā ngā rōpu e rua, ko Creative New Zealand me te whānau o Vodafone Events Centre, nōreira he mahi ngātahi ko ēnei rōpu e rua he mea tautoko i tēnei mahi toi."

Ka tu te whakāturanga nei ki te whare rēhia o BNZ ki te Vodafone Events Centre hei te pō Raapa haurua mai i te whitu karaka.