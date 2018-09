NZ First Leader targets the media and National leadership in speech

Ko ngā tāngata i te tuatahi, koinei te whakahau nui mai a Winston Peters, kaiurungi mo Aotearoa Tuatahi ki ōna kaitautoko, heoi ko ngā kaipāpāho kē i tau ki raro i tōna rama i tēnei rā. Ko tā Winston Peter o Aotearoa tuatahi e rerekē haere nei ngā ara pāpāho o Aotearoa. “I kōrero au mo te take o te mana pupuri, ā, kaore e nui te pūtea, ngā rauemi kia mahi rātou i o rātou mahi, toru tekau tau atu i tērā wā kei te tino raru ngā mahi pāpāho nei”. Ko ngā kaipāpāho me te tūnga kaiārahi o te rōpū o Nāhinara ētahi o ngā take nui i puta i tōna kauhau i tēnei rā. “Me whakatika te rōpū o Nāhinara i a ia anō, ā, me kimi i tētahi kaiārahi na te mea i roto i ngā tāngata e wha e toru o rātou kāre e tautoko ana i te kaiārahi hōu mo te whenua, e mārama ana tērā”. E ai ki a Peters ngā ngā kaitautoko kei runga rātou i te ara tika, na whai anō kua uru rātou hei kawatanga. “Kua rua tekau mā rima tau mātou i konei, ā, e mau tonu ana”. He paetawhiti nui tēnei mo te rōpū engari e mōhio rātou he mahi nui kei mua i te aroaro i roto i ngā marama tekau mā tahi, i te wā e tū ai ngā kōwhiringa pōti 2020.