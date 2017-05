Northland farm takes honours at Ahuwhenua Māori Excellence in Farming Awards

E wha tekau tau no te wa mutunga i eke ai he paamu o Te Taitokerau ki te puhitaeoreore o nga mahi ahuwhenua Maori. Engari i oti te kaupapa ināpō ki te hui tuku tohu mo Te Taonga Ahuwhenua ki Whangarei.

Haruru pai te whare i te whakaputanga e te pirimia a Bill English ngā tino toa o Te Taonga Ahuwhenua mo tēnei tau.

Hei ta Taoko Wihongi, Omapere-Rangihamama Trust, "Ahakoa nga mea horekau i wini i wini katoa ne matou katoa i wini i tenei whakataetae ki ahau nei i te mea he teitei nui tenei ki nga tangata whai whenua nga Maori whai whenua o te motu nei."

Ko te tohu mo te kaipaamu rangatahi Maori i riro ia Jordan Biddle o Ngati Pahauwera, he hepara ki te paamu o Pihaunui i te tonga o Wairoa.

Hei tā Te Ururoa Flavell, Minita Whanaketanga Maori, "Kua tae mai te pirimia kua tae mai nga minita he tohu tera o te taumata o tenei o nga tohu mo Aotearoa otira mo tatou o te ao Maori i roto i nga ahuatanga o te mahi ahuwhenua. Kahore he korero i ko atu i ko mai mo tera ahuatanga he tohu nei me whakanui i nga paamu kua eke ki tenei taumata i tenei po otira i nga tau kua hipa.

Hei ta te Pirimia, Bill English, "There's just two Maori MP's and they secured $2 billions dollars in the budget. And then he says what about all you other fellas. How much did you get?"

Neke atu i te whitu rau tangata i puta ki tenei hui whakahirahira o te taonga Ahuwhenua kua eke nei ki tona tau waru tekau ma toru. He po i kinakihia nga kai me nga waina ki nga korero parekareka e rongo ai ki nga hui Maori.

Hei tā Sonny Tau, "The Maori economy contributed 43 billion dollars to the New Zealand economy. I worked out that the $2 billion dollars that's about 5% we got back (crowd laughs). So thank you Te Ururoa you got 5% back of what we spent."

Ko ta Hinemaua Rikirangi, Te Manatu Ahu Matua, "Te rawe hoki ki te kite i te painga me te kairangi o nga paamu Maori me te hunga katoa i haramai ki te tautoko i nga kaipaamu me nga hua e puta mai ana huri noa i Aotearoa ara ki waenganui ia tatou te iwi Maori."

Hei tera tau tu ai te whakataetae Ahuwhenua nei ki Ōtautahi.