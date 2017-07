Ngāti Whātua Ōrākei host inaugural primary school kapa haka festival

I whakatū a Ngāti Whātua o Ōrākei te tauwhāinga tuatahi ko 'Ngā Rau o Te Kahu' ki tō rātou marae. He kaupapa tēnei mā ngā kura tuatahi i te pokapū o te rohe o Tāmaki Mākaurau ki te akiaki, ki te whakatenatena anō hoki i ngā taiohi nō ngā iwi katoa i ngā mahi-a-Rēhia.

He waiata nō te whatu manawa o ēnei pīpī paopao

Tekau ngā kura i whakakotahi ai ki te eke ki te papatū waewae. Ko te kapa haka te whāinga.

Ko tā Maioha Holmes, Te Kura a Rito o Te Uru Karaka, "I te tīmatanga i ahua āmaimai engari i te wā ka tīmata ki te waiata he tino rawe te wairua."

Hei tā Gus Poi, Te Kura a Rito o Te Uru Karaka, "Shy but when I first got in there I was like this is going to be terrible and then when I got into it I was like actually this is pretty fun."

Ehara tēnei tauwhāinga i te whakataetae, engari kē he kaupapa hei whakarauika mai i ngā hapori i te wā o Matariki.

Ko tā te Kaiwhakahaere, ko tā Te Arohanui Hawke, Ngāti Whātua, Tainui, "I whakaarohia e matou, coz i taua wā kei te noho te nuinga o te hapori kei roto i ā rātou kāinga , ā kaare e tae tinana mai ki tēnei marae nō reira, kua tūwhera mātou i ngā tatau (kei te tū rātou i roto i tā mātou wharekai, ā ka tae mai tōtika ngā matua."UPSOT

Hei tā Stacey Morrison, Kaiwhakapāpāho, "Ina te ataahua o te kaupapa nei, kei te tino kitea te wairua māori o ngā tamariki e koropupu mai ana me te aha kei te matawai ngā whatū ki te mātakitaki atu, me te aha ehara i te mea he māori noa iho ēnei tamariki, kei te kitea au ngā māori, ngā āhia, ngā pākeha, he mea nui tēnei."

Mā tōu rourou, mā toku rourou ka ora ai te iwi

Kei te āta poipoi tātou i tēnā i hiahia me te wairua ngahau o te pārekareka o te tamaiti ki tēnei mahi o te mahi rēhia a o tatou tūpuna.



Ko tā Morrison, Nā reira ki te ora tonu tēnei mahi he tohu pai tēnei mō te ao maori ki au nei.

E manako ana a Ngāti Whātua Ōrakei kia tū tēnei kaupapa ki te whare taiwhanga o Spark i ngā tau e rua e heke mai nei.