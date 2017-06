Ngāti Whātua oppose East-West highway plan

E noho Totara wāhi rua ngā īwi ki Tāmaki mo te rautaki rori hou rāwhiti-uru, he kaupapa no te rōpū Waka Kotahi kia whakahono ngā rori matua mai i Onehunga ki Mt Wellington. Ko tā te rōpū Waka Kotahi ka tere ake ka ngāwari hoki te haere, ēngari te whakahē a Ngāti Whātua Ōrākei.

Kaore a Ngāti Whātua Ōrākei e whakaae ki te rori matua hou, tata ki te rua piriona tāra te wāriu.

Ko tā Ngarimu Blair, māngaiā-iwi, "ko to matou kitenga, ahakoa e hanga ana te Karauna i nga ara motoka ki nga pito i tēnei rohe o Tāmaki e kore ana nga motoka e nuku."

He rori, e whā ara te whānui whakateraki atu i Manukau ka hono i te rori matua rua tekau i Onehunga ki te rori matua tuatahi i Maungarei. Ka haere mā takutai ki Manukau, ā, tekau ma waru heketea ka tiki mai i te onepū.

Ko tā Blair “he awangawanga tēra ki nga iwi katoa o Tāmaki no te mea kua tono a Ngāti Whātua me ētahi atu iwi ki te Karauna kia whakapai i ngā kerēme ngā nawe mo te takutai moana.

“Kei te haere tonu wēra korero engari kei te hiahia tēnei wehenga o te Karauna i te takutai."

E tautoko ana ētahi iwi, ā, he here tō ētahi atu. Ko tētahi kaore he whakaaro. Ko tā te rōpū Waka Kotahi ka poto ake te haere, he tekau ma iwa miniti, na runga i te matakitetanga mō ngā motoka ki te rori i te tau rua mano tekau ma ono.

Ko tā Blair "me tuku wēnei pūtea ki nga momo mahi pēra i nga tereina me nga pahi eke i te tokomaha."

Ka tū ngā hui mō tēnei kaupapa hei ngā wiki tekau ki tua. Otirā anō he rori hou hoki ka tu ki Onehunga me Penrose, he ara hīkoi, ara pahikara anō hoki.