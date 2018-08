Ngāti Porou welcome Baby Neve and $200k in Govt funds

He $200,000 te whiwhi i a Ngāti Porou mai te Kāwanatanga mo te arotake rautaki hauora ki te rohe. I tēnei rā hui ai te Pirimia a Jacinda Ardern ki Te Rūnanganui o Ngāti Porou (TRONPNui), hei ko tāna koinei tētahi takiwā e tino pēhitia te hauora o te tangata.

Ko te karanga o Ngāti Porou ki te whanau, whanau mahi hoki a te Pirimia

Engari ko pēpi Neve te tino whetū o te rā me te tuku manaakitanga ki runga i a ia

Ko tā te Heamana o TRONPNui a Herewini Parata "Oho ana i te tono o to mātou morehu pāpā kia kia whakahokia mai te iriiri o tā tātou mokopuna ki te kainga heoi ano kua takoto te tono kei a rāua te korero whakamutunga."

Ko tā te Pirimia a Jacinda Ardern "Well Neve, she's technically half Ngāti Porou," na te hononga a whanau o tana pāpā.

Ko tenei te wā tuatahi kua tae atu te Pirimia ki Ngāti Porou mo te hui Karauna-ā iwi, kia korero ngā take pakihi, wawata, raru hoki ki te rohe.

Ko tā Parata "Hei whakaora i te whānau, hei whakaora i te whenua, hei whakaora i te tangata.

Ā he pūtea tautoko $200,000 mo te arotake hauora te whiwhi.

Ko tā Ardern "Health outcomes here your life expectancy here is worse and we need to acknowledge that."

Ko ngā take Papa Atawhai Taiao ano hoki i kōrerotia. Ko te Ngarara Myrtle Rust te paitini 1080 hoki ētahi nawe o nga kainoho.

Ko tā Joe Harawira, Mānagai Take Māori ki Te Papa Atawhai "I tēnei wā kāore i te tino kaha te mahi i taua ahuatanga engari koira tētahi o ngā kā āta korerohia me Te Whānau Apanui me Ngāti Porou, kei a rātou te tikanga."

He kōrero take ngahere, wai, whānau ora, Oranga Tamariki hoki i tutuki.