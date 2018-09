Ngā whānau o Kawerau e aukati ana i te taimiri P

E whā rau ngā whānau ki Kawerau e whai hua nei ki ngā awhina i raro o Tūwharetoa ki Kawerau mo ngā whakawhiu o te taimiri P engari ki tā te tumu whakarae o te tari me nui ake ngā awhina hei whakaako me te tautoko i ngā whānau whānui. E taki ana te taone o Kawerau i ngā āhuatanga hei aukati i te taimiri P ki roto i a rātou. Mo te hunga e tino pākino ana ki te P kua kitea tētahi huarahi kē atu. Hei tō Nina Peri o Kawerau “Āe! He wheako ōku, i te mutunga iho hei aha te P”. Ahakoa ngā mahi kua pīkauhia e Chris Marjorbanks, tumu whakarae mo te tari o Tūwharetoa ki Kawerau hei tauawhi i ngā whānau kua pākino nei ki te taimiri P engari he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro. “Wha rau ngā whānau ka tautokohia ki raro i ngā kaupapa, kua kite mātou i te iti o ngā kai ki roto i te whare me ngā raru nui e tau nei ki runga i te mokopuna me te whānau tonu”. Nō te Poutū te rangi puta ai tētahi patapātai ki raro o te Whare Wānanga o te Kunenga ki Pūrehuroa mo te hunga kai tarukino, e mea ana te patapātai toru tekau paihēneti o te hunga i uiuitia ki te rohe o Te Moana a Toi i noho wara whakapōauau ki te taimiri P. “E kite nei mātou i ngā whakawhiu o te P ki roto i te whānau, ngā mokopuna, tamariki e noho nei ki raro i tērā kapua pouri, ko te kore kai, te patu whānau”. Ki tō Marjorbanks anō he whānui ngā raru hei hapai i ngā whānau engari mā te whakamātau i te hunga whānui ki ngā whakawhiu o te P tētahi o a rātou ara e aukati ai tēnei taimiri.