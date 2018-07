Ngā whakapā he o ngā tukinotanga ki Waiouru.

Kua whakatāhia etahi o ngā katohutohu ō Ngāti Tumatauenga whaimuri ake i nga whakapae taitokai me te whakawetiweti. E whitu te hunga e mau ana ki enei whakapae ki nga ika tauhou i roto i te hopuni ki Waiouru mo ngā ikatauhou.

E kore te Minita Wawao mo te huna i tana matangurunguru.

Ko tā Minita Wawao a Ron Marks, " E whakahauā tēnei ma ngā māmā me ngā pāpā me ngā kaumātua o rātou ngā taitama tāne me ngā taitama wahine ka tukuna ki a mātou , ma mātou e tiakina. Ko te tikanga ia kia uru mai ki a Ngāti Tumatauenga kia whai oranga ma rātou mo te roanga ake o to rātou wa. Ae e mōhio ana rātou i ngā mōrearea o tēnei mahi engari ra ehara ko tēnei momo mōrearea."

Me te aha i tae ke atu te rongo kōrero mai te hunga pāpāho.

Ko tā Marks anō, "No inānahi i tae mai ai tēnei take ki ahau na te hunga pāpāho au i whakamōhio mai ā kātahi au ka whai he māramatanga mai i a Ngāti Tumatauenga."

Mai enei whakawhiu ka whakahaerehia he whakawā ki te wherawhera i ngā whakahere a ngā kaiako toko whitu me a rātou tohutohu ki ngā ika tauhou i roto i te kopuni ki Waiouru.

Ko tā te kōrero a Major General Peter Kelly, "Ko te oranga pai me tōna noho āhuru nei te mea nui nui mo tētahi o te hunga i tukinotia, kia whiwhi i ā ia i te manākitanga tika mōna ā i tutuki pai mātou i tērā, hēoi i taua wa tonu i ngotongoto mātou i tā mātou tirohanga ki ēnei hāminetanga me te whakamōhio tōtika ki a Ngāti Tumatauenga kaore kau he wāhi ma tēnei momo tukino ki roto i a mātou."

Me te aha kua mohio noa atu te Rōpu Wawao ki enei whakapae i te hune o te tau kua pahure.

I whakakōpani a Marks me tēnei kōrero , "mehemea he nui te whakapā he kia tuku i tētahi whakatewhatewha ki waenga i a rātou anō, me whakamōhio mai ki ahau, ka tika!"

Me te kī ano hoki a Major General Peter Kelly e kore rātou e rata ki enei tumomo mahi, "He mana nui to mātou o Ngāti Tumatauenga, hei ngā wa ka whakapā mai tēnei momo ka rongo mātou katoa o tana ngau. Kua whakapau i ta mātou katoa i roto i ngā tau e rima ki te whakakore i tēnei momo ki waenga i a mātou me ngā momo tikanga hoki hēoi me matāra tonu mātou."

ma te wa ka kitea mena ka ea tana korero.