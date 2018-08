Ngā whakaihu waka o Te Rangitaiki ko Te Kura o Te Teko

Kua toa te Kura o Te Teko i te whakataetae ā rohe kapa haka o Te Rangitaiki i ēnei rangi okioki. Ko rātou hoki i toa i te kura mana tahi i te tau ka huri ki Tūranga nui a Kiwa. Rua rā te roa o te huinga o Te Rangitaiki i tū ki Whakatāne. Mātoru te noho a te iwi. I te tutūnga o Te Kura o Te Teko e whakakanohi ana i to rātou hapori. Ki tā Mac Pryor nō Te Teko “ko te hapori katoa i tae mai i tēnei rā ngā kuia, koroua, ngā pēpē, ngā mokopuna, wareware mātou i ngā whutupōro kei Te Teko tonu, hara mai noa mātou ki konei”. I waho atu i ngā kaihaka toru tekau mā whitu i tū mo Te Kura o Te Teko, ā, i toa i te kura mana tahi i te tau ka huri ki Tūranga nui a Kiwa, tekau mā rua noa iho mai tērā kapa i tū anō i tēnei rā. Ki tā Poono Te Poono o Te Teko “ia tau, ia tau ka tae mai anō he reanga tamariki, kei a rātou ō rātou pūkenga, ko te mahi a te kaiako, te tiki i aua pūkenga rā, nē, i whāngai i aua pūkenga rā, kia eke i te papa tū waewae otirā ki ngā taumata e wawatahia ana”. Rua tekau mā ono ngā kapa i tū ki roto i ngā wāhanga e rua, ko ngā kapa tore kaihuruhuru me te wāhanga whakataetae. “Waimaria e rua ngā rā, ka tāea ngā kura katoa o Te Rangitaiki te whakaatu i to rātou mana ā kura me kī rā, anō nei mana ā iwi, ā hapū, ā whānau” ki tā Mike Panapa. Tekau mā whitu tau a Te Wharekura o Huiarau nō Ruatāhuna e ngaro ana mai tēnei huinga i tēnei rā kua hoki mai. Me tā rātou tono ki te rohe kia mau tonu ki ngā taonga tuku iho o rātou mā. Hei tā Kathleen Tahi “ko te reo te mea nui, kia haere tonu te reo, te mita o to rātou reo, tō rātou Ruatāhunatanga, kia mau tonu i a rātou tērā”. E whā ngā kapa ka whakakanohi i tēnei rohe ki te kura mana tahi hei tērā tau ki Waikato, ko Te Kura o Te Teko, Te Wharekura o Ruatoki, Te Kura o Te Paroa me Te Kura o Taneatua.