Ko tēnei te tau tuawhitu e whakanui ana i te Rā Māori ki Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau, ā, he wā tēnei ki te ruku i te hohonutanga o te reo Māori.

He maha ngā mahi e haere ana, he mahi toi Māori, he mahi mau rākau, ngā kai a te Māori me te whakahau i te whakaaro o te whānaungatanga me te manaakitanga ki ngā iwi.

Tēnā haere ki https://www.facebook.com/events/454169458384113/ mo ngā whakamahuki o te rā.