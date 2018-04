Ngā mahi pakihi me te ahurea e haere ngātahi ana

Ko ngā mahi pakihi me te ahurea te kaupapa nui o tētahi huinga ki Te Takinga Marae pātata ki Rotorua ki waenga i ētahi māngai nō Te Arawa, nō Te Wairarapa me Te Tai Rāwhiti. Ko tā te hunga i tēnei hui he whakatākoto tūāpapa e tau tika ai te whakawhiti whakaaro ki waenga i te Māori tatu noa ki ngā iwi kei Te Moana nui a Kiwa. Ki tā Steven Hutana, he kohikohinga tēnei hei hiki i ngā kaupapa pūtea a te Māori.

“Ko te mea kia uru mai ngā hapori pakihi, ā iwi, hapū ki runga i te whata hākari ko tā mātou he whakatū i te tāhuhu mo tātau ki te mahi tauhokohoko”. He kaupapa tēnei na te kākawaha nui mo ngā take Māori, Iwi taketake hoki a Denese Hansen kua mate nei i whakaara i te rōpū hei whakawhaiti i ngā māngai hapori. Ko te tirohanga o te rōpū kia mahi tahi te Māori me ngā iwi nō ngā moutere o Te Moana nui a Kiwa.

Ki tā ngā korero mai a Denny Hansen, tama o Denese “kei a mātou ngā taonga, ā, ki te noho tahi tātau hei reira ka kite ake i te Māori e whai wāhi, I tēnei rā i miharo au ki ngā tāngata kua roa e mahi nei ki roto i o rātou mahi i ngā tau maha”.

Ki tā Hutana anō “ehara i te mea kei te mahi mātou i tētahi kaupapa hōu, ko te whai i ngā kaupapa mo te whata hākari tae rawa ki ngā kaupapa ohanga”. Wha tekau mā rua piriona te wāriu o ngā mahi ōhanga Māori ki a Aotearoa, ko te Māori tērā e whai wāhi ki roto i ngā mahi pāmu, tope rākau me ngā mahi tāpoi. “Ko te mea kē me uru mai tātau katoa ki runga i te waka kit e whakawhiti mātauranga, whakamana, rawa hoki” Ki tā Steven Hutana ko te whainga mo tēnei rōpū kia whakawhiti whakaaro rātou me ngā iwi o Hawaii.