Ngā kaihoe Māori e whakakanohi i whenua kē atu

Ko ngā kaihoe katoa o te kapa pakipaki wahine o Red Cliff, he Māori no Aotearoa, engari e whakakanohi ana i a Ahitereiria i te whakataetae waka ama a Ao ki Tahiti. Kotahi tau ngā kaihoe nei e haratau tahi ana, e ngākau pono tonu ana ki Aotearoa hēoi e whakahīhī tonu rātou ki te whakamau i ngā kara o Ahitereiria.

Kei ngā pito katoa o Ahitereiria ēnei kaihoe Māori e noho ana.

Ko tā kōrero a te kaiako o te kapa pakipaki wāhine o Redd Cliff a Nia Rudolph, "E tokorua o mātou ka rere mai i Poihākena, e noho ana au ki Te One Kōura, ko ētahi ka hara mai i Piripane, kei Te One Kōura ki te raki taku tuakana, ka mutu ko tētahi kei Red Cliff e noho ana, ko te mea uaua kia whakatōpū mai te katoa ka taea te haratau tahi ki te wāhi kotahi."

Ko tā Rudolph kei te waiā haere tonu ia ki ngā kara hou, "Ka noho ngākau pono tonu au ki Aotearoa engari kei Ahitereiria mātou e noho ana, he whenua atāhua rawa atu, ko te wāea haere ki te whakamau i ngā kara o Ahitereiria ā kaore anō kia tino tau."

Kia eke ki ngā taumata ikeike te pae tawhiti ma ngā kapa katoa.

Ko tā te uri o Te Atiawa me Te Rarawa a Sandra Ritai, "Ko te paetawhiti kia hono tahi tātou me te whakapau i tā mātou katoa me te mea hoki kia hari kia koa i taua wa tonu, engari mai i ta mātou tino kapa ā ko te nuinga no to mātou kapa o Red Cliff i whai mētara matāmuri mo te wahanga taki tekau mā rua, kua hari katoa i tērā."

Ko te honotahitanga o ngā pukenga maha he ara kia eke rātou ki te pae o angitu.

Ko tā Ritai anō, "E kī katoa ana te kapa i te hunga whēako nui nōreira ki te hono tahi tātou me a tātou pukenga wheakotanga hoki, me ngā tau i toa whakaihuwaka ai mātou, he kaihoe mātou katoa mo Aotearoa, ā no te ao waka taniwha hoki."

Kei reira ētahi atu Māori e whakakanohi ana i ētahi atu whenua pērā ki Amerika engari ko tā rātou katoa e noho ngākau pono tonu ana rātou ki Aotearoa.