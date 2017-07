New study reignites calls to ban smoking in cars

He haurima o ngā taiohi kei waenga i te tekau mā whā ki te tekau mā rima tau te pakeke kei te pākia e te auahi kai-tupeka ki rō waka. Ko te nuinga o aua taiohi, he Māori, he uri moutere. Koia te kitenga i tētahi rangahau nō Te Whare Wānanga o Ōtākou, e tātā ana i tā te kāwanatanga e whakapae nei, he rahi wā rātou kaupapa tiaki i ngā tamariki i ngā kino o te pawa tūpeka.

Na te rangahau hōu e pū ake te karanga kia whakakorea te momi paipa ki rō motoka, ahakoa tē whakaae a te kāwanatanga.

Ko tā Marama Fox, Kaiarahi Takirua, Pāti Māori "kua hōhā au ki te Kawana kaore rātou e tautoko kaha nei i tēnei whakaaro. Nga tamariki o Wainuiomata e haere mai ana ki taku tari me to rātou hiahia kia whakakorengia te momi paipa kei roto i nga motoka no reira no nga tamariki ano tēnei pātai. Me tautoko te kawana i a rātou."

Ko tā te rangahau ASPIRE2025 o ngā taiohi tata ki 30,000 i whakamātauhia i te tau 2015, kotahi hau rima i rō motoka i tētahi pakeke e momi ana. He kitenga kua kake ake ahakoa te hekenga o te hunga momi paipa, me te whainga a te kawanatanga kia auahi kore te motu i te tau 2025

Ko tā Fox "ki te kore rātou e whakarite ētahi atu ture hei tautoko hei awhina me te ringa awhina ki nga tangata momi paipa kaore e taea te tutuki i tēra o nga whainga."

Ko tā Ahorangi Richard Edwards, Kairangahau Matua ASPIRE2025 no Te Whare Wānanga o Ōtakou, "these children are being exposed to second-hand smoke and the health hazards now one in five children and one of every three Māori children they need protection now so we need something to be done about that."

Na tētahi petihana i tēra tau te puta a te Kōmiti Hauora me whakaharatia te momi pāipa i te motoka ina he tamaiti, pēra i tā Ingarangi, Canada, Ahitereiria me Awhirika ki te Tonga, ēngari kihae te kawanatanga i aro, ko tā rātou he kaupapa kē ki tēnei āhuatanga.

Ko tā Ahorangi Edwards "there's been a sporadic showing of the adverts on TV but no sustained proper campaign since 2006/2007 so it was a little difficult to know what those "current initiatives" were."

Ko tā te Minita Hauora takirua a Nicky Wagner ehara te motoka te wāhi anake e kite te auahi hikareti. Ko te ara kē kia whakahaumaru i te tamaiti he awhina i te pakeke kia noho auahi kore ai.