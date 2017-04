New short film honours return of Northland chief Te Pahi's medal

Ko Te Hokinga Mai o te Taonga Nui me te Mauri o Te Pahi tētehi pakipūmeka poto hōu e pā ana ki te hokinga mai o te mētera hiriwa a te rangatira o Te Pewhairangi, a Te Pahi mai i Ahitereiria. Nā te kāwana tianara te taonga rā i tākoha ki te rangatira nō Te Taitokerau i t tau tekau mā waru rau mā ono.

He tohu te mētara hiriwa o Te Pahi mō te whanaungatanga rangatira ā hokohoko i waenga i ngā amokapua i nōhia i ngērā atu taha o Te Moana Tāpokopoko a Tāwhaki.

Hei tā Hugh Rihari (Ngāti Torehina), "Ko tēnā mētera he tohu nā te Pirimia o Poihākena mō ngā mahi i mahingia e te rangatira nei mō ngā manu ao i haere mai o roto o Rangihoua ki te tiki wai me te tiki wāhi, i te tīmatatanga mai o te 'industrial revolution."



He iho pūmanawa a Te Pahi i ngā mahi hokohoko, he poutiriao pūrotu tōna hanga, neke atu i te ono putu tōna tāroaroa. I whai atu ia ki te Kāwanatanga-Tianara o Poihākena me te whitiwhiti rawa, hangarau anō hoki, i te tau kotahi mano mā ono.



Ko tā Deidre Brown, mokopono a Te Pahi, "The film serves many purposes. It explains the story of the repatriation of this particular taonga. It also shows us some of the key actors within that and also the connections between Māori living in Australia and Māori living in New Zealand.

I whakahokia te mētera e toru tau ki muri, whai muri i te hokonga atu o te taonga rā i ngā whare pupuru taonga o Tāmaki Paenga Hira me Te Papa o Tongarewa. I hokona mai i tētehi mākete motuhake i Ahitereiria.

Ka hoki mai te rangatira nei i te tau 1806. Ki tā māua whakapae ko tēnei mētera me tāhae i te wā haere mai ngā tāngata mahi ana i roto i ngā manu ao i tērā wā ki te mahi kino i tana Pā ki te kōhuru i wāna tāngata. I tērā wā i ngaro ka ngaro ngā mētera nei. Ko tā mātou whakapae, i tērā wā ka riro.

Ka noho te taonga rā i raro i te manaakitanga o ngā whare taonga e rua me ngā uri o te rangatira.

Brown. "It's bought Ngātirua, Ngāti Torehina together, it's bought our groups together with the museums, Auckland museum and Te Papa."

Ka whakaatu atu te pakipūmeka i ngā whare taonga o Tāmaki Paenga Hira me Te Papa o Tongarewa, ka whakaatu hoki mā te ipurangi ā tōna wā.