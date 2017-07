Nā te wikitoria a matihiko ka haere ngā Tamahine o Rotorua ki Paratiamu

Tokorima ngā tauira no te Kura Tāmāhine o Raukura kei te rere ki Belgium whai muri i tā rātou waihanga i tētahi whārangi ipurangi ki te reo Māori. He rauemi e whakaako ana i te hitori o te pakanga o Passchendaele, te wāhi i hinga ai ngā hoia waru rau o Aotearoa.

Ko wai ka mōhio ka eke ngā manako ā ēnei tangata koi.

Hei tā tetahi o ngā tauira a Atawhai Ngātai, “E ai ki ta mātou tumuaki, tā mātou tumuaki tuarua, ka tangi ana te ngākau i te pai i te mea ehara matou i te kura nui ki te whai pūtea.”

Nā te Minita take Mātauranga a Nikki Kaye me te Minita Take Taonga a Maggie Barry ngā toa i whakamōhio. Tekau mā waru atu ngā hoa whakataetae no ngā tōpita katoa o te motu.

E ia kit e Tūmuaki tuarua a Aramoana Mohi, “Ko ngā kōrero katoa kua whakamāoritia e rātou ana i roto i tena te momo reo Māori he reo ano tēra ki reira rere ai.”

I whai whakaaaro hoki tēnei rōpū ki te whakauru i ētahi reo Māori ki te paetukutuku, me te toro hoki ki ngā tauira Māori ki te ako i te pakanga i Belgium.

Hei tā Ngātai, “He akonga tino nui i kitea e mātou, ko te tino rahi o ngā mate ki tēnei kaupapa inā kaore mātou i tino ako i ēnei mea i te kura.”

Ka wehe atu te rōpū ki Belgium a te Whiringa a Nuku ki te whakanui i ngā tau kotahi rau o te pakanga ki Passchendaele.