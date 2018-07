Na te utu kaore te iwi i te whakamahi i ngā ara whakamahana

Kei roto a Patrick Dixon, penihana kaumātua o Rotorua i te kāhui o ngā tāngata kāre e hiahia ana ki te whakamahi i te mīhini whakamahana na runga i ngā utu mo te hiko. He kaupapa tēnei ka whai ake i tētahi patapātai a Te Ope Whakaora e tohu ana i te timatanga o to rātou wāhanga inoi mo te Takurua. E ai ki ngā whakahau, kotahi, tokorua rānei o tātau ka noho ki roto i te mātao na runga i te kore moni. Whitu tekau mā tahi te pakeke ō Patrick Dixon, he takai i tōna tinana ki te paparua kia mahana ai. “Tēra mīhingi whakamahana kaore au mo te whakamahi, he whakapau i te hiko”. Ki tā Dixon, he tino waimarie ia. Heoi, ki tā tētahi patapātai a Te Ope Whakaora koia tētahi o tātau kei te noho puku. Ki tā Jono Bell o Te Ope Whakaora, “I kite ake mātou kō atu i te wha tekau mā rima paihēneti o tātau kei te noho puka hei pena moni he nui tērā. E ai ki ngā kohinga korero o te rīpoata. Tekau ma ono paihēneti kāore I ea ngā rētī me ngā mōkete na te kore moni. Toru tekau ma whitu paihēneti kāore I kai na te kore moni Tekau paihēneti I whakamahia o rātou tōhi kia mahana ai Rua tekau ma toru paihēneti ngā kaari I whakangaua ki nga toa hokohoko. E ai anō ki Te Ope Whakaora, te whakamahana i o rātou whare, tamariki he tino take nui. Ko tō Dixon ia Takurua he uaua engari kāua mā te waewae tūtuki mā te ūpoko pakaru rāno.