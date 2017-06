Na te karo i ngā kaiawhina tautoko Māori ki te hohipera o Rotorua i puta he porotēhi

E hia rau tāngata nō Ngāti Whakaue i porotū i te ra nei ki te whakahē i te whakakorenga o tētahi ratonga taunaki i te māori ki te hōhipera o Rotorua. Nā whai anō, he hui te mahi a ngā māngai o Te Poari Hauora ā-rohe o Ngā Roto ki ngā mema o te iwi, ā ko te whāki a te poari, kaare i tika tā rātou whakahaere i te take nei.

Ko te kōrero a ngā māngai o Ngāti Whakaue ki te poari, me hāngai kē a rātou whakatau ki ngā tikanga Māori, he pai ake hoki kia whakawhiti kōrero kē ki te iwi mō ēnei tū āhuatanga. He mea taunaki te porotū i ngā kai-mahi tokorima o Te Hunga Manaaki, ko te kī a te poari ki a rātou i tērā Paraire, me wehe i te mahi.

I hikoi a Ngati Whakaue i runga i te rangimarie.

Hei tā Te Whakarurhau o Ngāti Whakaue, me whakatū anō a Hunga Manaaki, he ratonga tuku whakatūtū, ahurea taunaki hoki mo ngāi māori ki rō hōhipera.

Hei tā te Mangai o Ngāti Whakaue a Kingi Biddle, “Pera i te kaupapa o mua ra o Te Arawa mo te kaunihera (the partnership model) mo te ahuatanga o nga whenua, te ahuatanga mo nga roto hoki ra, kei reira te pouritanga o te iwi e pa ana ki tera ahuatanga mo te whakawhitiwhiti o korero me te whakawhitiwhiti whakaaro.”

I tēra Paraire, tokorima nga kaimahi o Te Hunga Manaaki i panga, heoi ano ko te tikanga hei te toru tekau o tēnei marama tā rātou kirimana ka mutu. Ko Hori Ingram tētahi o aua kaimahi kua iwa tau e mahi tahi ana me te hohipera, a, kei te tumeke tonu te wairua.

E ai ki a Ingram, “Ka tangi ke au, ka tangi matou ko aku hoa mahi te rongo atu kua pangahia matou I te Paraire i mahue atu nei. Tino taumaha, tino taumaha.”

He tā tētahi Mema o te Poari DHB a Ron Dunham, “I'd love to see some of our Hunga Manaaki appointed into roles and love to see them part of the system. I just don't know how that's going to pan out on a operational level and I don't know how far things have got.”

Ahakoa kihai te tumuwhakarae o te poari hauora, a Ron Dunham i kitea, i whai wahi etahi mema whakahaere, mema poari hoki, me ta ratou ko te whakawhiti korero tetahi o nga ahuatanga hei whakararata i taua hunga i panga i tera wiki.

Hei tā Morreau, “Clearly we're distressed that things have gotten to the point that they have. You know this is not something that anybody would've wanted. My senses that there have been communication issues which invariably at the source of stress for everybody.”

Ka hui ngātahi a Te Whakaruruhau o Ngāti Whakaue me te heamana o te poari hauora a te marama o Hōngonoi hei āta matapaki anō i tēnei take.