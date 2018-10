Mua te haere, koia tā ngā whānau o te moka o Uawa

E tiro whakamua ana te hapori o Ūawa i Te Tairāwhiti, i te whakatau a te iwi, a ngā rōpū ā-hapori me ngā rōpū ngahere kia whakamātauria te tahuna ki te ahi, ko ngā putunga rākau e noho marara ana i tātahi, i te puaha.

Hei tā te Heamana o Ūawanui a Victor Walker (Te Aitanga-a-Hauiti), “Kua timata te mau atu wā tātau tamariki ki te moana ngahau ai, ruku kaimoana ai, engari nā tēnei he uaua.”

Kei te hurahura Te Kaunihera o Te Tairāwhiti i ngā take i puta pēnei ai ngā poro rākau, he whakatūpato kua tukuna e rātau ki ngā kamupene ngāhere o tēnei takiwā.

Hei tā Victor Walker, “Te tīni i te whakaaro o ngā kamupene paina me te kaunihera, kia tika rā te mahi, kia kaua rā e tukuna e riro mā te ua e mau mai tēnei ki konei.”

Nō te marama o Hune pakaru mai ai te marangai, ka heke ngā poro rākau nei i ngā ngahere kei ngā pari poupou. Arā, he rima marama e kapi nei i te tāhuna me te aha kua hōhā te hau kāenga, kua rite kia anga whakamua.

He Kaihokohoko a Dolly Mitchell (Te Aitanga-a-Hauiti) ki Uawa, arā ko tāna, “This is paradise, of course it is, give us back our paradise back.”

Local conservationist Mere Tamanui (Ngāti Porou) says, “I can't say that I totally agree with the burning I think there are multiple methods that could be taken, however with these disasters reoccurring again I think we've made a great start as a community into investigating how we can mitigate these events.

He tāhuna e muia katoatia e ngā whānau me ngā tūruhi, kei te pīrangi te hau kāenga kia whakapaipai i mua i te Kirihimete.

Hei tā Victor Walker, “Ka kite koe kua paruparu kotoa, kua paruparu tēnei wāhi ataahua nei. E hia kē nei ngā mano tāngata ka haramai noho ai ki te wāhi noho ai ngā manuhiri tūruhi nei me ngā whanaunga.”

Hei te Tūrei tahunatia ngā poro rākau, ā, hei te Tīhema puta ai te whakatau a te hurahuranga a Te Kaunihera o Te Tairāwhiti.