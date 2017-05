Moriori and Māori ancestors remains returned

He kōiwi o ngā tīpuna Māori, Moriori hoki kua whakahokia mai ki Aotearoa nei me te taunaki a te taone nui o Bremen i Germany. E ai ki te koromatua o Bremen, he takahi tangata te pupuri tonu i aua kōiwi, ka mutu, he whakapāha ki te Māori te mahi. He tira nō te whare pupuri taonga o Te Papa Tongarewa i haere ki Germany ki te tiki i aua tīpuna kia whakahokia mai ki te kainga. Kei a Heta Gardiner ngā whakamārama.

He kaupapa kua tino eke ki tāna i manakotia.



Ko tā Ahorangi Pou Temara, "Koinā te mea nui, kua hoki mai rātau. Ko ētahi neke atu i te 200 tau e ngaro ana, kua hoki mai rātau."

Neke atu i te 10 tau tēnei kaupapa e kōkiritia ana, ā, kua whakahokia te tini o ngā koiwi mai i ngā koko katoa o te ao ki Aotearoa. He āhuatanga kua roa te Manatū Taonga e tautoko ana. Ko ēnei koiwi he hekenga mai i Ingarangi, Tiamana me Wītana. E ai ki a Ahorangi Pou Temara, kua pai te rere o ngā mahi inaianei, ēngari kāore i pērā i ngā tau.

Hei tā Temara, "Ko ngā mea tino kaha te uaua ka kōrero minita ki te minita, ki te kore rānei, kāwanatanga ki te kāwanatanga."

Nā te tutuki o te kaupapa kua whakapiki kē te Manatū Taonga i ngā pūtea o te kaupapa, kia mahia tonutia a rātau mahi. Ko te manako ka pērā anō ki te kore te katoa o ngā mahi e tutuki i te wā tika.

Ko tā Temara, "Mēnā ka kite nei mātau kei te toe tonu ētahi kōiwi ki ngā whare taonga huri noa i te ao, ae ka tono mātau kia haere tonu."

Ahakoa ngā kūrakuraku kei reira tonu a whakaaro nui, he hua nui kei te haere.

Hei tā Temara, "E kī ana mātau ka whakahokia mai te nuinga o ngā ūpoko kei ngā whare taonga e noho ana."

Ko tā Pou Temara ko tēnei tētahi o ngā tino tau mai i tōna ōrokohanga, mō te maha o ngā koiwi ka whakahokia mai.