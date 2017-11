More than 1500 pieces in rare pounamu collection

Neke atu i te kotahi mano e rima rau te nui o ngā momo pounamu e noho koha ana ki a Aotearoa, he koha nā te Mātanga Pounamu nei, nā Russell Beck. Ko te "Beck International Jade Research Collection" te ingoa o te kohinga pounamu nei, ka tiakina e Te Pū Ao i Te Whanga-nui-a-Tara.

He tino taonga kua tākoha atu ki a Aotearoa whānui, ko te rangahau te aronga matua mo ngā kaitiaki a Te Pū Ao.

Ko tā Piri Sciascia, Māngai mo Ngāi Tahu "e hia nei nga tau koia tēra tetahi o ngā tānagata e rapu i te pounamu, tautoko i a Ngai Tahu, me ēnei rā ko tāna he tuku i ngā mea i rangahautia e ia huri noa i te ao."

He ono tekau tau te Mātanga Pounamu a Russell Beck e kohi pounamu ana. He rawa kua kohia e ia i ngā koko katoa o te ao, ko te nuinga no Aotearoa.

Ko tā Sciascai "kua mōhio a ia ki nga wahanga katoa o Ngai Tahu Kei reira rā he pounamu koia te tangata nana i tautoko i a Ngai Tahu mo te whakamana i te ture e meatia nei i nga kōrero o te whakatau ko te Vesting Act."

Mo nga tau rima tekau neke atu a Beck e rangahau ana tēnei taonga me tāna hononga ki a Ngai Māori. Kua mahi ngātahi hoki ia ki a Ngai Tahu rātou ko Te Pū Ao kia whakawhānui ake i te maramatanga.

Ko tā Simon Cox, Kairangahau Pūtaiao ki Te Pū Ao "we can work on the whakapapa we can use geochemistry to characterise the age and the family of each piece of pounamu, where it's come from and how old it is relative to other bits of Pounamu."

Ka tuku hoki ētahi pounamu ki ngā Rūnanga, ki ngā whare taonga ano hoki.