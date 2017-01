Minarapa Mitai-Ngatai Māori saxophonist and artist

He kaiwhakatangi rehu kōkō a Minarapa Maitai-Ngatai, i whakatangi tuatahi ia i tōna pūoho ki te tangihana o tōna matua kēkē i te tau whitu tekau mā ono. E tautoko ana ngā whānau i ōna mahi poroporoāki i to rātou mate ki ngā marae maha o Te Arawa.

Hei tā Minarapa Mitai-Ngatai (Ngāti Rangitihi, Whakatōhea), “Ko te waiata tino pai ki ahau, ko te waiata 'Kereru' nā Charlie Colshaw i titongia i tērā, ā, kua mate ia inaianei, na te mea pai ki te whakarongo, kāre e tino tere te haere o te waiata.”

Nā te arearea o te taringa ki ngā pūoho rehu kōkō a ōna Mātua kēkē i ako ai a Minarapa Mitai-Ngatai ki te whakatangi i tēnei taonga i roto i ngā tau maha kua piki ōna pūkenga nā tōna mahi whakatangi e awhina ana i ngā whānau kua rongo i te ngarohanga o tētahi o rātou.

Ko tā Minarapa, “Wetahi wā, ka ringi mai ki ahau kia haere atu, i te wā ka ringi mai rātou ka haere ahau, engari i te wā katoa ka kite au ki roto i te pepa, ka haere au ki ngā tangihana a ngā Māori, kei te mōhio au kei te rata rātou kia haere, me haere ake ki te purei mo to rātou whānau.”

Taketake ake i tipu ia ki Matata, koia te tama a Te Hau rāua ko Riparata Mitai.

Hei tā Minarapa, “Kei te mihi atu au ki tōku pāpā me tōku whāea, Riparata tōku pāpā ko Te Hau Mitai nō Te Whakatōhea ia, koia i whai au i ōna tapuwae, te mea kāre e inu waipiro me te moni paipa. He mea pai tērā mo tōku tinana, na te mea waru tekau mā rua ōku tau, ā, kei te pai tonu ahau.”

Kua mātau ia ki ngā mahinga toi, whakairo hoki Kei a ia te wairua auaha.

Ko tā Minarapa, “Ka titiro pēhea te haere o ngā peita, te āhua o ngā mea peitangia haere ahau, ngā maunga, ngā rākau pai ki ahau mena ka titiro he pai ana, ehara rānei, ae, koina te take pai ki ahau, pai hoki mo tōku ngākau, mo taku wairua.”

Ko tā Minarapa Mitai-Ngatai e manako nei kia aro te Māori ki te whakatangi i te rehu kōkō ki tāna koinei te oranga mo te ngākau.