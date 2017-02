Media continue to be shut out of Te Tii Marae

Kahore tonu i whakaaetia kia uru mai te kaipāpāho te kapo whakaahua ki runga i te marae o Te Tii. A, kahore hoki ngā pirihimana i whakaaetia te hunga pāpāho kia whakaahuatia te taenga tuatahi mai o Te Kawana Tianara a Dame Patsy Reddy ki runga i te rori matua.

I aukatihia tonutia te hunga pāpāho e Te Komiti Marae o Te Tii, ahakoa tonu ta Kingi Taurua korekore ki te whakaae atu.

Hei tā Kingi Taurua – Te Tii Marae Kaumātua, “Kua oma kē te hoiho engari e pōuri ana ahau ki ērā mea, ko ngā mahi a ngā pouaka whakaata he tohutohu i te iwi whānui pēnei anō te āhuatanga o te haere me pēhea kē te motu whānui e mōhio ngā nekenekehanga o runga i te marae nei ko tēnei marae, he marae nō te iwi ehara nō Ngāpuhi ko tā mātou mahi he tiaki noa iho mō te iwi whānui.”

A, ahakoa anō hoki tā ngā Pirihimana peia atu ngā pāpāho mai i te rori matua, i āhei tonu ai te kimi whakaahua ki te haerenga tuatahi mai o te Kawana Tianara ki runga o Te Tii.

Ko tā Naida Glavish – Ngāti Whātua, “Ahakoa ko tēhea te marae kei te marae tōnā mana whakahaere mōhio ana tātou katoa i ngā marae katoa ko te tikanga tuatahi he manaaki manuhiri i runga I tēnā e kore rawa ahau e tāea te tohutohu ki tēnā marae, ki tēnā marae me pēhea te manaaki i o rātou manuhiri.”

Rawa atu, ko tā Willie Jackson whakapuaki ake ka mau tonu ki ana pōtae hapori engari ā tērā wiki ka rīhaina mai i ana tūranga pāpaho mai i a Radio Live, a Waatea, te hōtaka o Marae, a Te Mātāwai anō hoki.

Hei tā Jackson, “Kāre anō i te pīrangi ki te kōrero i tēnei wā e pā ana ki Te Rōpū Reipā tatari mō āpōpo nē.”

E ai ki a Jackson hei te takiwa o tekau karaka āpōpo, ka whakapuakitia e Jackson te anga whakamua o tana waka tōrangapū.