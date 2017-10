Me whakatu Davis hei Minita Ara poutama - Matua Hakiaha

He mema o mua mo te Poari Whakamatau o Aotearoa e mea ana ka heke ngā nama Māori i rō herehere mena ka riro i te kaiārahi tuarua o Reipā, a Kelvin Davis te Minita Ara Poutama o Aotearoa. Inā hoki koira tāna e whai nei.

E whai whakaaro ana a Matua Hakiaha ka riro pea i a Kelvin Davis te Minita Ara Poutama o Aotearoa.

E ai ki a Matua Hakiaha, “Tētahi o ngā kōrero mai i a Kelvin i mua i ana tūnga me whakatū mai he Māori whare herehere katoa. Kia hāere kaupapa Māori, kia hāere tikanga Māori, kia hāere reo Māori, kia hāere kawe Māori i roto i ngā whare herehere Māori. Ana, pea ka kite mātou i ngā nama e heke hāere ana.”

Koinei tā Davis ki a Kawe Korero i tēnei wiki.

Davis told Kawe Kōrero, “My initial aim if I'm Corrections Minister is to stop people going into prisons in the first place. And to do that, we got to make sure people are educated people have good housing, people have good health outcomes, people have jobs.”

Hei tā Hakiaha, “Koina te mea kei te ngarongaro haere, kāre ngā kāwanatanga kei te whakaaro mo ā rātou putanga mai i ngā whare herehere, kei te whakaaro noaiho mo ngā mahi o roto. Kei te tika kia titiro ki ngā mahi i roto, me waho, a, koina te whakaaro a Kelvin.”

E rua ngā mana kāwanatanga kua hāpaitia e Hakiaha i raro i te Poari Whakamatau o Aotearoa, nōreira ko tāna, me rerekē ngā tūahuatanga ka tika.

“Kei te piki hāere ngā nama. Tekau tau i muri i tēnei tau e hia ngā nama i roto i te whare herehere whā tekau mā waru orau. Tekau tau kua hipa atu inaianei rima tekau mā tahi orau ngā nama Māori i roto i ngā whare herehere. Kāre te kaupapa kua tutuki.”

Hei tēnei Rāapa ka whakapāhotia ngā tūranga minita hei hāpai i ngā mahi kāwanatanga.