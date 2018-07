Me whakamutu te whakawā poka noa a ngā tumuaki Pākehā ki ngā tumuaki Māori

Me mutu te whakawā poka noa me te mahi kaikiri a ngā tumuaki Pākehā ki ngā tumuaki Māori.

Koia nei te whakahau a Rīpeka Lessels, tumuaki o Te Whata Tau o Pūtauaki i Kawerau, mōna ka werohia e tōna rite i tana tūranga i ngā wā katoa.

E ai ki te upoko o Te Whata Tau o Putauaki e whakahāweatia ana ngā tumuaki Māori.

“Aku hoa mahi kei roto i te mātauranga, ngā mea Pākehā nei ki a mātou ngā tūmuaki Māori,” i kī atu a Lessels.

“E kore pea rātou e whakapono ana ki a mātou ngā tumuaki Māori. Ki ō mātou nā pūkenga whakahaere, whakahaere kura. Ā mātou nā tū rānei i runga i ngā kōmiti Pākehā, ahakoa he Māori rā mātou.”

Hei tā ngā kaiwhakahaere ā-kura i tētehi pūrongo hōu a Te Riu Roa, he nui te patu tūkino i roto i ngā kura, otia, kei te patua kinohia, whakawetiwetihia hoki rātou e ngā hoa kaimahi, pakeke anō hoki.

Hei tā te perehitini i Te Riu Roa, kāore i te tika te mahi whakawetiweti nei.

“We expect our children to accept and understand and be empathetic and tolerant of others,” i kōrero atu a Stuart.

“So our adults actually we should have the same expectations on them.”

Kei ngā tumuaki te tikanga mēna āe rānei ka kuhua te rīpoata nei mā te whakawhitikōrero ā-ipurangi.

Ko Lessels tētehi o rātou, ā, e kōkiri ana ia kia whakatikaina tēnei tūāhua e ngā tari kāwanatanga.

“Mā te kāwanatanga pea, mā te Tāhuhu o Te Mātauranga, mā NZEI Te Riu Roa pea. Kei a rātou te tikanga kei a rātou te rongoā,” i mea atu ia.

“And that's about teaching people, that's about ensuring that there are culturally responsive practices happening, and for some places that means that we need to put some programmes in place to support that,” i kī atu a Stuart.

Hei tā Lessels me whakatū tētehi awheawhe purenga ihomatua mā ngā kura katoa, mā ngā kaiako katoa kia mōhio ai rātou, nō whea iho mai ai te tūāhuatanga nei.