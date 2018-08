Me whai reo ngā uri o Ngāpuhi ki Tāmaki Makaurau ki te rautaki whakatau kerēme hōu

E ngana ana ngā uri o Ngāpuhi e noho ana ki Tāmaki Makaurau kia whai nohonga ki te tēpu kōrero ai mō tā rātou kerēme tiriti o Waitangi.

I hui ngātahi te Minita Take Tiriti, a Andrew Little ki ngā uri o Ngāpuhi noho tāone ki te āta wānanga i tōna rautaki hōu.

E areare taringa ana a Ngāpuhi noho taone ki te rautaki hōu a Minita Andrew Little.

Ko tētehi o ngā whakaaro, kia kōwhiria ngā māngai noho tāonga e whā ka noho ki te Poari Whiriwhiri ā-rohe e kōrero tōtika ai ki te karauna. Tokorua nō Tāmaki, kotahi nō Te Whanganui-a-Tara, kotahi nō Te Waipounamu.

“For especially Tāmaki we've got sites of significance for Ngāpuhi here and there's lots of Ngāpuhi that live here,” i mea atu a Tina Barclay, māngai noho tāone ki Waitematā urban representative.

“So for them to have a voice at the tēpu on how to address some of the issues that pertain to here would be good.”

Kua hui ngātahi a Litttle ki te taha o ngā uri o Ngāpuhi ki te Tai Tokerau i ngā wiki kua hori kia hoki ai te rangatiratanga ki ngā hapū.

Wheoi, ko tāna he wero tēnā mō te hunga e noho tāone ana.

“There's a lot of Ngāpuhi, uri of Ngāpuhi who live in area's like Tāmaki Makaurau who don't know which hapū they're from,” i kī atu ia.

“And it's not about either or, it's about understanding that and through whatever arrangement they set up in the agreement we reach, moving to a point where all of Ngāpuhi eventually know which hapū they're a part of.”

Ko tā te tatauranga ā-motu kotahi rau e rua mano tekau mā toru, kotahi rau rua tekau mā rima mano ngā uri nō Ngāpuhi. Tōna rima tekau mano e noho nei ki Tāmaki Makaurau.

Nā konā ngā uri i te huihinga nei e mea ana me whai reo rātou.

“Mehema ka whakaritea tētahi tūranga motuhake mō te hunga ki te tāone nei, āe ka tautoko, mehemea ka whakaae mai ngā hapū ka tū mai wētahi o te hunga tāone nei ki roto i ngā poari o te tāone, āe ka tautoko,” te kupu a te mema o Tāmaki Makaurau a Peeni Henare.

“Engari, ko te mea nui kia kaua e wahangū te iwi o Ngāpuhi ki roto o Tāmaki.

Ka tū ngā hui ki Ōtautahi, hei te Paraire tū ai te huinga tuatahi.