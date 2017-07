Me whai mahi hei kaupare i ngā tūkinotanga ā-whānau - Che Wilson

Me whai mahi hei kaupare i ngā tūkinotanga ā-whānau. Koinei te tirohanga a Ruapehu Recruitment, i riro i a rātou te tohu mahuri tōtara i ngā tohu pakihi Māori i Whanganui.

Ko tā te māngai o Ruapehu Recruitment a Che Wilson, "I ahu mai tēnei pakihi i ngā raru o te hapori arā ngā taupatuatu, āwangawanga me te patu tangata i te wā e noho pore ana."

Ko tāna, kia kaua ngā iwi e tatari kia whakataungia kia anganui ki kaupapa taumaha, ko tētahi taumahatanga, ko te patu whānau nā te kore whai mahi, "People were getting a hiding in between jobs when the money was running out."

E ai ki a Pahia Turia o Ngāti Apa me Ngā Rauru Kītahi, "Ko te patu wahine ko te patu whānau tētahi o ngā tino ngāngara e ngau kino nei i a tātou nā te kore mahi, nā te iti o ngā mahi i roto i ngā rohe."

E rua rau, rua tekau ngā tāngata kua whai mahi i runga i te tautoko o te pakihi nei o Ngāti Rangi, koni atu i te rima ira rima miriona tāra kua uru atu ki ngā kainga o te rohe.

Ko tā te toa wahine kapakihi a Mavis Mullens o Ngā Paerangi me Rangitāne, "Here you have a rural community that has looked at the opportunities to not just create employment but to assist whānau."

Neke atu i te whā rau tāngata i tae atu ki ngā tohu pakihi, ko ngā toa whakaihuwaka o te pō ko Silks Audit Chartered Accountants no Whanganui.

Anei ngā toa katoa o ngā tohu pakihi o Te Manu Atatū 2017:

Best Māori Business – Tourism & Hospitality: Carolines Boatshed Bar & Eatery

Best Māori Business – Service & Trade: Silks Audit Chartered Accountants

Best Māori Business – Technology & Innovation: Appliance Repair Care

Māori Rising Star – Best Emerging & New Māori Enterprise: Ruapehu Recruitment

Most Outstanding Established Māori Business: Silks Audit Chartered Accountants

Most Community Minded Māori Business: New World Ohakune

Environmental Excellence Award: Whanganui Resource Recovery Centre

Te Manu Atatū Supreme Business Award: Silks Audit Chartered Accountants