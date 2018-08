Me whai i ngā ara hōu

Kei te akiaki tētahi kaimahi aukati whakamōmori i te kāwanatanga me taunaki rātou i tētahi rautaki Māori mo te whakamōmori. Hei tā Michael Naera kei ngā rangi tūhāhā ngā tatau whakamomori a ngāi māori na reira ko te rongoa ko tētahi rautaki motuhake. ki tā Naera anō, he nui tonu ngā uauatanga. “He tino puku mahi ngā hāpori Māori ki te mahi i te mahi, engari kei te piki haere te tatauranga mo Ngāi Tātau te iwi Māori”. Nō te Hui Tangarū, I haere a Naera me tōna tira ki te whakaatu i te rautaki nei ki te kāwanatanga, e hiahia ana ia kia tautoko te kāwanatanga i taua rautaki. “He mate tonu ō mātou whānau kei raro te ngānara o te whakamōmori, he hōha ia, he wero ia ki ngā Minita katoa engari ta rātou kōrero ki a mātou me tatari”. Suicide is often hidden inside those who are suffering, they''ve had enough, ministers have been challenged on the issue but they keep saying to us just wait Hei tā te Minita tuarua mo te hauora a Jenny Salesa, he pūrongo ā motu tō rātou ka puta ngā kōrero whakahoki ki a rātou hei te Oketopa. E kotahi rau, wha tekau mā rua ngā Māori kua mate i te whakamōmori, nō te tau rua mano mā whitu i timata ai ngā tatauranga pēnei, ā, koinei ngā tatau nui rawa. “Kaore e mōhio, he aha te āhuatanga o te mate hinengaro me te awhi i ō rātou whānau e pā pouri ana”. Ka puta ngā whakatau mo te pūrongo ā motu mo te mate hinengaro i mua i te paunga o Oketopa.