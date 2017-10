Me tika te hapori mā te hunga Takatāpui, te āki a tētahi wahine

He rauemi hou ka hāpai i ngā mana ā-ture o te hunga rangatahi takatāpui i roto i ngā kura. He takatāpui a Kara Beckford e harikoa ana i te putanga o tēnei kaupapa e kiia ana ko 'Legal Rights At School: Mā ngā Rangatahi o ngā Hōkakatanga me ngā Huanga a te Tokoiti.

Ko Kara Beckford tēnei, ā, he takatāpui. Koianei tāna, he kōrero mō ēnei wāhine Takatāpui kua roa e whakahihiri ana i tana ngākau.

"Mōku ake, ko tā te kupu Takatāpui he tohutohu atu, he Māori ahau, ā , ko taku āhua aroha, he haere ki te tūtakitaki tāngata, ahakoa tāne, ahakoa wahine, ahakoa takatāpui noa, me te mea nei, he aroha pūmau. A, he mea kaupare anō hoki i ngā tikanga pākeha mō te āhua aroha o te tangata."

Ki te rangi whakanui o National Coming Out Day, ka toro atu ai ia ki ngā whānau kia pai ai te ao mō te hunga Takatāpui.

"Ko tāku ki ngā whānau, me toro atu rātou ki te hunga Takatāpui me te ako i te ao o te Takatāpui, he mea nui tērā. Kaua ki te Takatāpui anahe, engari mō te whānau anō hoki kia pai te whakawhanaunga i waenga i a rāua."

Me tāna, i tēnei wiki he pakipaki ki tā InsideOUT kaupapa, e whai whakautu ana ki ngā tika a ngā tauira kura tuarua mō te āhua o tō rātou Takatāpuitanga.

"I te wā i whakamōhio atu ai ahau te whānau, he takatāpui ahau i rata katoa mai ai rātou ki ahau. A, i puare rātou ki te whakaaro ka tāea te tangata Takatāpui te whakawhānau pēpi, ā, ka kore e tāmi te kupu Takatāpui ki te tikanga kotahi."

Kahore anō a Tatauranga Aotearoa kia puta i a rātou he tatau e hāngai pū ana ki te hunga Takatāpui i Aotearoa nei.

Engari ko tā ngā rangahau a Lara Greaves, rima ira waru ōrau he Takatāpui.

"Ki te hiahia āwhina te tangata, mō te whakatau i tana Takatāpuitanga me kōrero ki tētahi tangata e whakaae ana ki tō āhua. Kei reira hoki ētahi ratonga hei tautoko anō i a koe."

Ko tā Beckford e tumanakohia ana, ka noho ōrite te hunga Takatāpui ki roto i ngā hapori.