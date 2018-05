Me panoni ngā tikanga a te Karauna koinei ta tētahi uri nō Ngāti Ranginui

Ko te hiahia a ngā uri o Ngāti Ranginui kia panoni te tikanga a te karauna mo ngā kēreme ā Iwi ka taka ki ngā kereme ō iwi kē. He ope nui i wehe mai i Tauranga i tēnei rā ka whakaeke atu ki runga o te whare paremata āpōpō na runga i te kaupapa kereme o ngā iwi o Hauraki. Kei te whakahē a Ngāti Ranginui i ngā kereme whakawhiti ka ū mai ki roto i to rātou rohe, ahakoa kua oti kē te whakatinanatanga o tētahi kereme o Iwi kē ki to rātou rohe.

Ki tā Patrick Nicholas o Ngāti Ranginui “i tēnei wā kei te kereme ngā iwi o Hauraki ki roto o Tauranga ma te whakamahi i te whakapapa o Ngāti Ranginui, nō Ngāti Ranginui kē to rātou whakapapa. Kei te kereme i ngā urupā o Ngāti Ranginui. Kāre aku raru mo te kereme heoi me uru mai koe ki raro i te whakapapa o Ngāti Ranginui mehemea kei te kereme koe i to rātou whakapapa”.

I tēnei wiki i whakauruhia e Patrick Nicholas i tētahi kereme ki raro i te rōpū whakamana i te Tiriti o Waitangi i runga i te hiahia kia whakakore i te kereme o ngā iwi o Hauraki me te whakarerekē i ngā tikanga a te karauna e pā ana ki ngā kereme whakawhiti. “Ko tētahi o ngā raru a Te Karauna e whakaae ana rātou kia uru ā takitahi te kereme, ki te uru ngā kereme ki raro i te iwi, kua kore ngā kereme whakawhiti, me noho tonu te tangata ki tō rātou whakapapa”.

Ko te kii ki ngā iwi pēnei i a Ngati Ranginui ko te ture a te karauna kaare he waahi,he tūnga rānei a te karauna he aha ngā rohe a ngā iwi. Tekau mā rua ngā iwi kei raro i a Hauraki, E ai ki te māngai mo Hauraki a Paul Majurey he mana tō rātou mai i te raki o Matakana i Tāmaki Makaurau ki te moutere o Matakana ki te akau o Tauranga. “I te wā ka whakamahi koe i tētahi whakapapa nō waho, nō waho ngā tikanga he raru nui tērā, na whai anō he hīkoi ana mātou”.

I whakapā atu a Te Kāea ki te māngai mo Hauraki a Paul Majurey engari kaare anō ia kia whakahoki kōrero mai. Āpōpō ka kawe atu a Ngāti Ranginui, Ngāi Te Rangi me Ngāti Pukenga ō rātou whakahē ki te whare paremata.