Me hoki mai te hunga rangatahi e noho kāinga kore i Ahitereiria ki te kāinga: Nanaia Mahuta

Me hoki mai ki te kainga. Koinei te whakahau a te Minita Whanaketanga Māori a Nanaia Mahuta ki te hunga taiohi nō Aotearoa e noho kāinga kore ana i Ahitereiria. I tuhi reta ngā rōpū wha tekau ki te pirimia a Jacinda Ardern me te tono kia toro atu i te ringa āwhina ki ngā tāngata e hia rau te nui nō Aotearoa kei ngā tiriti ki taua whenua.

Hei tā Mahuta me āta whakaaro te hunga rangatahi nō Aotearoa i ngā tiriti mō tā rātou noho i Ahitereiria.

“Mōhio pai au, inā ka tae atu rātou ki reira, karekau he tautoko a ā rātou nei whānau ki tērā taonenunui, tēnā pea he wāhanga mā rātou kia whakaarohia me hoki mai ki te kāinga,” i kī atu ia.

Ko Iwi n Aus tētehi o ngā rōpū e whā tekau e īnoi atu ana ki te Pirimia a Jacinda Ardern ki akiaki i te kāwanatanga o Ahitereira ki te tuku putea āwhina ki ngā taihoi rā, me manaaki hoki te kāwanatanga o Aotearoa i a rātou.

“That entails making some kind of representation, and if it means to pay benefits then, there has to be a solution,” i mea atu te kaiwhakatū takirua, a Erina Morunga.

“The worst case is that they could die and no one's taking any notice.”

Mai i te ture rua mano mā tahi i Ahitereiria, kua aukatingia ngā iwi o Aotearoa ki ngā moni tautoko a te kāwanatanga, kia riro raraunga anō hoki. Hei tā Morunga e puta ana ngā taikohi ki ngā tiriti i te mahi tūkino ā whānau, te kai tarutaru kino me te mate wairua. Tokomaha he Māori.

“There's a massive over-representation of our young people. They can't access any help, they can't access any emergency housing, and they are simply in situations where they can't return home for whatever reason,” i kōrero atu ia.

“Ko tāku nei me aro atu ki te hunga rawa kore, te hunga kore kāinga kei waenganui i a tātou, kei runga i tēnei whenua,” i mea atu a Mahuta.

Hei tā Mahuta me hui ngātahi ngā iwi Māori i Ahitereiria ki te āta wānanga i te ara whai oranga mō ā rātou rangatahi e noho pōkaikaha ana.