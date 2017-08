Me aro atu ngā taumata whakahaere katoa o te ahumahi ngahere, rangatira mai, kaipupuri hea mai ki te haumaru i ngā kaimahi

Kua ara ake te pātai mēnā e noho haumaru ana ngā kaimahi i te ahu mahi ngahere whai muri i te matenga o Te Oho Mauri Piripi, e rua tekau mā toru ōna tau, nōnā e mahi ana i te wao i Te Tairāwhiti i te Rāhina. He āwangawanga nui ina hoki ko te ahu ngahere he mahi matua ki te takiwā.

Ko Piri Bartlett te uri tuarua o tana whānau kua hinga i te tau kotahi i a ia e mahi ana ki te ngahere.

Ko tā Campbell Dewes, māngai whānau, "Ahakoa tana tino rangatahi tonu, nāna tonu i tahuri i te tikanga o te whakatauki 'ka pū te ruha ka hao te rangatahi', ēngari kua tahurihia e ia ki te kiko o tēra whakatauki ināianei. He moumou."

He tiamana hoki a Dewes ki tāna whenua paina ā-whānau, ko tāna me tū ngā taumata katoa ngā uri whenua hoki, hei rangatira ki te whakahaumaru i te kaimahi.

"Āe, mēna ka tohutohu mai ngā uri o te whenua ki a mātou hei māngai mō rātou kia mau tēnei kaupapa ki ērā atu hoki o roto i tēnei mahi e hauhake ana o mātou rakau paina, arā tēnā ka kawea atu."

He take i taupatupatutia ki te tautohenga Kōwhiringa Pōti o Whakaata Māori i tēra pō.

Ko tā Te Kaiarahi Takirua o te Pāti Māori a Te Ururoa Flavell, "Radioing in your position right through to being on deck that's taken care of but I just seen in the newspaper today another death on the coast. So have we got it right? I don't think so but the industry has been addressing it."

I tautokotia te aronga a Dewes e te Kaiarahi Tuarua o Reipa a Kelvin Davis.

"Shareholders who don't have any skin in the game other than they're up here, they're putting pressure on the contractors to actually do more work and work harder and faster and if some of the responsibility fell on those people right at the top, then we might see a bit more safety."

Ko tā Dewes, "Kāore e whai wāriu ā-putea mō te tangata, nā reira he aha te mea nui? He tangata. Nō reira me tiaki te tangata."

I tau a Piri ki Te Araroa i tēnei ahiahi.