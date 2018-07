Matakana Island removed from Pare Hauraki deed

Ko te motu o Matakana ka whakakāhoretia i te kawenata whakaae mo te whakataunga tiriti o Te Pare Hauraki. Ko tā te Minita Take Tiriti, ko tā Andrew Little kōrero, koinei tētahi o ngā rerekētanga ki te whakataunga e rata atu ai a Ngai Te Rangi rātou ko nga iwi o Tauranga Moana.

Ko tētahi o ngā rerekētanga ki te whakaetanga he whakataha i te motu o Matakana i ngā kōwhiringa.

Ko tā te Minita Take Tiriti a Andrew Little, "We've agreed to shift some of the boundary markings for some of the consultation areas, [for] fisheries [for] conservation. We've made sure that Matakana Island, which I think was a very controversial point, is not included in the redress area."

Ko tā te Heamana o Ngai Te Rangi a Charlie Tawhiao "kaore matou e tino mōhio he aha tonu i roto i taua deed, nā koira te mea kei te tatari mātou kia kite ai te deed."

Kua rite te Minita ki te waitohu, ā, ko tāna ma ngā iwi ano e whakanoa o rātou nawe. Kua toro atu a Pare Hauraki ki a Ngāti Ranginui, Ngāti Pukenga, ki a Ngai Te Rangi anō hoki kia hui ngātahi i runga i te tikanga Māori.

Ko tā te Heamana o te Hauraki Collective a Paul Majurey "We're hopeful that, in the way that we have really over centuries in our relationship, as part of our whanaungatanga in these shared areas we will find common ground. "That's what we did in 2012/14 when we reached a number of agreements on the shared redress and we're really looking forward to engaging with our whanaunga in this process."

He whakawhitinga kerēme o roto o te rohe o Tauranga te take i tutū ai te puehu, ā, ko Tauranga Moana tēra i porotū te kaupapa ki Paremata. He āwangawanga tonu tō Ngai Te Rangi.

Ko tā Tawhiao "Ko te hiahia o te Karauna ko te hiahia o Hauraki kia noho mana whenua rātou ki roto o Tauranga Moana - kaore mātou mo te whakaae ana. Ko te mea tuarua kei te pātai mātou he aha e haere pēnei i te mea te nui hoki o ngā tono ki te rōpū whakamana i te tiriti kia aukatihia i te hainatanga o tēnei deed."

He nawe tonu mena rānei he mana kōrero, kōwhiri hoki tā Pare Hauraki ki te rautaki o Tauranga Moana.