Marama Fox launches Ikaroa Rawhiti campaign

Ka timata te pakanga mō te Ikaroa Rawhiti i te whakarewatanga o kaupapa kimi pōti a Marama Fox, te kaihautū o te Pāti Māori. I whakarewangia i Omahu Marae i aia e kimi huarahi i te kowhiringa matu kia hoki atu anō te whare paremata.

Kikī ana te whare ki te rongo i ngā kōrero a Marama Fox.

Ko tā Marama Fox (Māori Party), Ehara i te mea me pooti mōku me pooti mō te Māori mo te Māori te take ia rā ia rā ka whawhai tēnei nā me rātou o te pāti Māori kia tū rangatira ai tātou i runga i te whenua kāore mātou i hiahia heretia ki tētahi pāti whero ki tētahi pāti kahurangi rānei. Kei a rātou ko rātou ake paihere kei a tātou te iwi Māori huarahi e anga whakamua.

Ko tāna, ko te whai a te Pāti Māori ko te whakangao pūtea kia hāpai ake i ngā āhuatanga katoa a te Māori pērā i te whai kainga me te whai mahi.

Hei tā Fox, "He koretake noa iho te noho kei tērā taha o te tēpu ka riro i te aha? Te kore. Koira tā mātou hiahia, ahakoa ko wai ka riro i te tūru nui i te tēpu nui kāore mātou i hiahia kia rima tekau paiheneti o ngā poti rima tekau o engari ko taua tekau kei waenganui, mehemea ka riro i a tātou taua 10 kāore e taea ia taha te neke ki te kore te reo o te Māori e whakaae."

Ki te whakahoki atu anō ia ki te whare pāremata me kapo ake ka tika te tūru o Te Ikaroa Rawhiti mai te mema o te Pāti Reipa a Meka Whaitiri, he tūru tō rātou mai i te tau 1999.

Kōtahi noa iho te tūru Māori i wikitoria i te Pati Māori i tērā kowhiringa matua, heoi i tēnei tau kei te hiahia ki te ono ngā tūru o ngā tūru māori e whitu.