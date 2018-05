Marae gets new coat

I pōwhiri a Manurewa marae i ngā tauira tekau mā tahi o te akomanga waituhi me te mahi tānikoniko nō te wānanga o Aspire2trade. Ko tā rātou he mea nui te awhina atu i ngā tini hapori.

Ko tā Tamati Wikaira, "ki ōku nei whakāro i te mutunga o te rā ko te tino pae tawhiti ka whēako ngā tauira i ngā mahi ka mahia a tōna wā ki roto tonu i ngā hāpori ā ka whiwhi ngā hāpori i ngā rawa. Nōreira ahakoa kei a wai he mahi mā mātou i te hapori kei kōnei mātou ki te mahi i ngā mahi."

No ngā iwi katoa o te ao ēnei hēoi ēhara te tae o te kiri tāngata me tōna pakeketanga i te raru nui.

Ko tā Wikaira anō, "i ahu mai rātou i ngā iwi katoa o te ao. Kei roto tonu i te rōpu nei ko te ranga hau raro, ko te pōtiki o ngā tauira e tekau mā whitu te pakeke ā ko te kaumātua i te rōpu i uru mai ai ki te kaupapa nei waru tekau tana pakeke."

He waewae tapu tonu te nuinga ki te marae nōreira ko te whai wāhi atu ki ngā mahi ā-marae he ahuatanga hōu e rerekē ana mo tēna, mō tēna.

Ko tā tēnei tauira a Marvin Ampoloquio, "Āna he whēakotanga pai tēnei. Ka kite mātou i ngā marae rerekē, ka tūtaki haere i ngā iwi ā ka whai akoranga hōu."

Ko tā te kōrero o tēnei tauira a Jenny Maihia, "he uaua mo ētahi. He ahuatanga hōu tēnei mōku me te nuinga o mātou hēoi he akoranga he whēakotanga pai hoki me te puta ki waho i te akomanga kia kaua mātou e ruha ana."

I oti pai ai ngā tauira i ngā wāhanga e rua o ā rātou mahi ki te marae o Papakura me te manako ia ka oti te toinga o ngā mahi hei te tau e tū mai nei.

Ka timata rātou ki te peita i te wharekai ki te marae o Manurewa hei te Raapa ā ko te tikanga ia ka oti taua mahi hei te mutunga o te tau nei.