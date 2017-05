Māori impressed at sustainable farming protocol

He iti te mahi engari nui rawa te wariu. Koinei te ia o te kaupapa kua rewa ki te Taitokerau i tenei wiki hei whangai i te umanga mahi rongoa o Amerika ki nga kikokiko kararehe. He tuatahitanga ki Aotearoa, ko te miharo a nga matua ko te wahanga ki nga tikanga tiaki i te whenua.

E mea ana enei rangatira, ko te kapinga o nga paamu kau hei arai i nga mate te ara hou mo nga mahi paamu kararehe ki Aotearoa.

Local elders see the criteria for closed herds to ward of disease and pathogens as the future of beef and cattle farming in this country.

Hei ta Te Ra Nehua, Ngati Hau, "I roto i tenei kaupapa he oranga ano mo te whenua mo te taiao mo nga tangata katoa e mahi ana i te whenua. Noreira ka hia nei tau ki muri e awangawangangia ana nga iwi nei mo te tukino o nga mahi kia Papatuanuku. I tenei wa kua hurihia te ao kia mahi tika ki runga i te whaea nei a Papatuanuku."

Ki raro i tenei kaupapa ka iti iho nga mahi, ara ka torutoru nga kararehe me nga mahi ki te whenua engari he nui rawa te wariu ki tetahi makete motuhake.

Ko ta Te Warahi Hetaraka, Ngati Wai, "E hoa ki au nei he tino nui hoki tenei kaupapa tino nui tenei kaupapa. He kaupapa ko tenei pai mo tatou katoa engari ko te nuinga ki au he pai mo te whenua to tatou nei whaea a Papatuanuku kia mohio ratou hoki te nuinga o te painga o tatou nei whaea a Papatuanuku."

Ko ta Hori Parata, Ngati Wai, "A ko te mea nui ko te oranga o o tatou nei whenua aa te oranga o o tatou tangata. Ko ta matou hiahia ki te haere mai ki te whakarongo ki to ratou nei kaupapa e pa ana ki te oranga o te tangata aa to matou hiahia ki te tiaki nei i a tatou nei tamariki mokopuna i nga waa e heke mai.

Ko te whakaaro kia whakahokia nga rawa nui e whakawhiwhi ana i te hokotanga o nga kikokiko hei rongoa ma te tangata ki roto ano i te whenua hei whakaora mai i te tinana o Papatuanuku e tarakura nei i nga tikanga mahi paamu o te waa.

Hei tā Hinemaua Rikirangi, Te Manatu Ahu Matua, "Kia tiini i nga mahi kia pai ake o ratou mahi paamu kia kore e whakaparuparu whenua e whakaparuparu awa me nga moana katoa. Ko tera te tino painga o tenei momo kua huakina kua timata i konei ki Te Taitokerau nei."

Ko ta Nehua, "Tenei kaupapa me whakakotahi tatou katoa nga hapu nga hapori ahatia Pakeha mai Maori mai me whakakotahi me mahitahi hei oranga mo te iwi katoa. Ehara mo te Maori anahe engari mo nga iwi katoa o Aotearoa."

He wawe tonu te wa engari taihoa ake nei e kite ai nga hua o tenei kaupapa.