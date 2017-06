Māori council member calls for national Māori Water Commission

Me tū he komihana Māori motuhake mō te wai Māori. Koinei te karanga a Maanu Paul i tana tāpae kōrero ki te aroaro o te Taraipiunara o Waitangi, e rongo ana i ngā uiuinga ā-motu mō ngā rawa wai Māori, rawa puia hoki, i Ohope.

Kua hoki mai a Maanu Paul ki te taraipunara o Waitangi ki te kōkiri i tana kaupapa kia whakatū i tētehi Komihana Wai Māori o te motu.

Hei tā Manu Paul, Kauihera Māori, "Mā tērā e whakahaere te wai e whakatakato i ngā ture mō te wai e whakatō te utu mō te wai//hei whakamā anō i te wai."

Koianei te tono tuarua a Paul hei whakapakari i tana kereme mō ngā mōtika a ngā iwi Māori katoa ki te takutai me te wai. Ko tana hiahia kia uru atu te kahui rangatira ā-Iwi me ngā uepu mō ngā iwi Maori e noho taone ana ki taua komihana.

Ko tā Paul, co-chair of Māori Council, "Kia kūmea mai ngā raihana kai ngā wheketere mahi pātara wai, wērā mea, me ngā huarākau e whiu wai ana, me ngā kaipāmu rātou katoa me ngā wheketere nui."

Nō ngā hau e whā ngā kaitono kua tū ki tuku korero kei te aroaro o te taraipunara o Waitangi i ngā rā e whā kua hipa.

Hei tā Phil Taueki, Kaitono, Muaupoko, "I'm representing Muaupoko. I'm here on behalf of my ancestors, who fought for our rights, paid for our rights in blood. I'll be asking for remedies as to how we are going to address the disgusting state that our privately owned lake is in due to its abuse by local government, putting storm water and sewage into our lake."

Āpōpō te rā whakamutunga o te pakirehua. Hei te marama o Tīhema hoki anō ai a Paul ki mua i te taraipunara whakatakoto kōrero ai.