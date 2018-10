Mana Muse - He whakāturanga mana wāhine nā Penny Howard

He ringa toi a Penny Howard, i oti i ā ia ētahi Whakāhua kiriaro ō ētahi wāhine Māori e kaha hāpai ana i te mana wāhine ā he mātanga ngā wāhine katoa i roto i ō rātou ake turanga mahi. E aro ana ngā mahi a Howard ki te tuakiritanga ā ka whakātuhia i te ahurei toi 'Te Wiki Toi i Tāmaki 2018'.

He kaiarahi, kaitiaki iwi, rangatira hoki ēnei wāhine katoa - he wāhine tūturu, he wāhine pūmau, he wāhine whakatipu whānau.

Ko tā Howard, "I mōhio au he whakāturanga tāku kei te eke mai i tēnei tau tonu ā i whakārohia kia waihanga mai tēnei whakāturanga Mana Muse me te tiro atu ki ngā wahine e ngākaunuitia ana e au. he wāhine auaha katoa rātou, he wāhine tūturu ā he mea nui tērā ki ahau."

E whakapono ana a Howard me whakairi ēnei momo whakaahua hei whakakipakipa i te ngākau o ngā uri whakatipu.

Ko tā Howard anō, "Ki ahau nei me whakairi whakāhua o te wāhine Māori Pasifika hoki nā te mea hoki ko tēnei te kotahi rau rua tekau mā rima ngā tau o Womens Sufferage nōreira ko tāku e hiahia nei kia hokona ēnei momo whakāhua ā ka whakairia ki ngā wāhi tu mata whānui hei whakakipakipa i ngā uri whakatipu."

Ko te tuakiritanga te putake matua i āna mahi katoa.

Anei ko tā Howard mō tana whai i tōna whakapapa, "e tekau mā rua tau ki muri i timata au ki te ako i tōku whakapapa, ko ōku rārangi whakapapa ki Ngāpuhi otira Te Māhurehure. I ako au i ngā kōrero mō ngā wāhine nā rātou au i whakakaha hēoi ko te tino tangata i puta mai ai i tōku whakapapa arā ko tōku tupuna kuia a 'Te Kuri o te wao Paihangi'."

Ko Anika Moa rātou ko Marama Davidson, Tākuta Selina Marsh, Sia Figeil me tana tamāhine Sabella Howard kei te pokapū o te whakaaturanga ā ko tāna hoki ka utua i te ono ki te whitu mano tāra.