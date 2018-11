Mā te whai i te tūranga āpiha pirihimana e hapai nei tōna hapori o Murupara

I riro ki a Allannah Awhina Chapman-Tapara o Murupara i te taonga 'Tākiri ko te Ata' mai te tohu Ponamu NCEA mo ngā akoranga pirihimana, mā tēnei tohu e tūwhera i te ara ki te mahi pirihimana. Toru tekau mā rima ngā tauira nō te kura tuarua mo ngā tāne o Rotorua me te kura tuarua mo ngā kōhine o Rotorua kua whakamānawa ki runga i tēnei kaupapa. Ko te awhina i tōna hapori o Murupara te tirohanga nui mo tēnei tauira tau tekau mā toru o te kura tuarua mo ngā kōhine o Rotorua. “I uru au ki roto i tēnei kaupapa kia whai wāhi au ki te ako ki ngā ahuatanga o te pirihimana, koinei taku hiahia kia noho hei āpiha pirihimana, he āheinga pai tēnei mo tērā mahi". Tekau mā ono ngā tauira nō te kura tuarua mo ngā kōhine o Rotorua, tekau mā iwa ngā tauira nō te kura tuarua o Raukura i whai wāhi ki roto i tēnei kaupapa. Hei tō Anaru Pewhairangi o te tari pirihimana o Rotorua “he rā whakahirahira tēnei ki ahau, kei te tino hari me te koa ahau ki te kite ngā rangatahi nei, ta rātou nei ara tika, ara pono ka nui te pai ki ahau”. Mo Andy McGregor, te āpiha pirihimana mo te rohe, “tuatahi e hono ana mātou ki ngā rangatahi o te rohe i tū atu i tērā kua whai mārama rātou ki o mātou mahi me o mātou hiahia”. Na runga i te mahi tahi o te tari pirihimana o Aotearoa me Te Whare Wānanga o Wairaka ko ngā akoranga i hāngai ki ngā mahi pirihimana ki Aotearoa mai te taha ture, tukanga, rautaki whakahaere me ngā tikanga. Mo Hamish Lockwood, Kaiako mo Te Pounamu o Raukura “he aheinga nui t`rnei mo rātou kia tutuki rātou i o rātou hiahia ki runga i tēnei ara”. I whakawhiwhia ki ngā tauira te NCEA taumata toru, me te tohu timata i ngā mahi pirihimana taumata tuawha. Hei tō te tūmuaki o te kura tuarua mo ngā kōhine o Rotorua, a Ally Gibbons “he āheinga mīharo tēnei mo a mātou kōhine kia uru mai, ā, kia whakawhiwhi he tohu mātauranga he ara hoki hei whāia mo rātou”. Hei tērā tau tekau mā rua ngā kura e hiahia ana kia whakahaere i tēnei kaupapa ki to rātou rohe.