Mō ngā iwi o Te Tairāwhiti ki te kore raihana taraewa, he whaina, he kōti pea te otinga. Heoi mei kore ake ngā mahi a te rōpū REAP, e whai raihana tūturu ana ōna iwi.

Mā Te Tairāwhiti tā rātou ake waka e urungi, e whai raihana ana te iwi kia pai ai te taraiwa ki ngā huarahi.

Ko tā Ani Pahuru-Huriwai nō Ngāti Porou, "Kua roa ngā akonga e taraiwa ki tuawhenua engari he rerekē anō te taraiwa ki te tāone nui o Tūranga."

Neke atu i te rima tekau ngā whānau e whaipainga ana i te hōtaka 'Graduated Driver Licensing' ā, ka tū hoki te hōtaka hei ara whai mahi.

E ai ki a Ani Pahuru-Huriwai, "Ko te raihana matua, he tīmatanga tērā, ka taea rātou te aro ki te heavy trade te taraiwa taraka pahi aha ranei."

Ko tā tētahi o ngā tauira o te hōtaka a Paula Backhouse, "2 years ago I didn't even have a learners so that was cool, I got my full and now I am a st johns first response."

Mo te nuinga, nā te whati ture taraiwa ka riro whaina nui, i ētahi wā ka whakawāngia te utu ki te kōti.

Ko tā Backhouse, "I'd racked up 5 & a half grand in fines driving with no licence & got 12 cars impounded."

E noho whakatamarahi ana te hōtaka, kua eke ngā kaiuru toru tekau mā rua ki taumata angitu, tekau mā iwa kua whai raihana taparere, tekau mā toru kua whai raihana herekore.

E ai ki a Pirihimana Whitiaira Timutimu o Ngai Tūhoe, Ngāti Porou me Ngāti Awa, "Te katoa o rātou i tīmata, te katoa o rātou i whiwhi i o rātou raihana."

Ko tā Piripi Reid Abraham nō Ngāti Porou "Pirangi au te whai i aku raihana engari pirangi au te taraiwa ia wā, ia wāhi, ae."

Ko tā Ani Pahuru-Huriwai, he tīmatanga noa iho tēnei. Ko te hiahia a Tairāwhiti REAP kia whai pūtea tautoko kia kawea te hōtaka mo ngā tau e toru e haramai nei.