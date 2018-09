Ma te noho ki te taiao e piki ai te hauora

E tautoko nei a Kingi Biddle, kaihāpai mate hinengaro ki Rotorua i ngā kitenga kua puta mai te Tari Mauri Tū, Mauri Ora e mea nei mā te noho ki te taiao e piki ake te oranga ā hinengaro ki te tangata. I puta ēnei kitenga na runga i te wiki mate hinengaro ka tū hei te marama e haere ake nei. Ko tā Kingi Biddle he hikoi ki ngā tahataha o Rotorua mo te toru tekau miniti ia rā hei hiki i ngā taumahatanga o te wā i a ia. “I roto i hokitanga atu ki te taiao ka mauri tau, ka mauri tau koe i te mea he wāhi aio, he wāhi mū, he wāhi mauri tau”. Whai muri i te putahanga o ngā kōrero mo te pā mai o ngā toimaha hārukiruki ki a ia, kua noho mai a Biddle hei kaihāpai i ngā take mate hinengaro. “Mehemea ka tae mai tērā āwanawanga ki ahau, ka rērere haere ngā whakaaro, kāre au i mōhio kei hea a runga, kei hea a raro, pango katoa tāku e kite nei, nō reira mataku katoa au i taua wā, hei taua wā, i te mea kei roto ahau i te pō, he tūmomo pō tērā”. Ko tā Biddle he nui ngā āhuatanga o ngā toimaha hārukiruki engari ko te mea nui me kōrero. “E hoa mā, kei reira te kōrero hei awhina i a tātau, kāua ka tātau e noho ki raro i te whakamā e puta ki te whai ao, ki te ao mārama”. Ka tū te wiki mate hinengaro hei te tuawaru ki te tekau mā wha o Whiringa a Nuku.