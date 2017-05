"Mā te mahi whakaari ka tāea e au te whakapuaki i aku whakaaro" - Trey Matthews

Kua tūwhera ngā tatau o te ao whakaari ki ētahi tauira no Te Wharekura o Mauao. E whakarite ana a Te Kohe Tuhaka i ngā tauira kia tū i roto i a Te Puhi, he whakaari e pā ana ki ngā wahine Māori tuatahi o te whakataetae Miss New Zealand.

Kua karangahia ētahi tauira kia tū hei kaitapere i roto i a 'Te Puhi', he whakaari i tuhia e Cian Elyse Waitī, ka kōrero mo ngā wahine ataahua a Maureen Kingi rātou ko Moana Whaanga, ko Keita White.

Ko tā te kōrero o ringatohu a Te Kohe Tuhaka, "Ko ngā mahi a ngā rangatahi he haramai ki te mauria mai o rātou wairua ki te ako he aha ngā mahi o te kaiwhakaari ki te kite ā karu nei, ki te kite ā manawa nei, ā tinana nei he aha a mātou nei mahi."

He kairakuraku a Wiremu Mako mo te rōpu o Te Mātārae i Ōrehu, ko tāna, nā te kapa haka, kua waia hāere ōna tauira ki ngā āhuatanga o te papa whakatū waewae, engari, he ao anō tērā o te whakaari.

Hei tā Wiremu, "Mo aku tauira i mauria mai no Tauranga no Te Wharekura o Mauao ka whaiwhai tonu i tēnei huarahi. Koirā tō rātou tino hiahia, kia wehe i te kura kia whai i tēnei taha whakaari, ā, he wheako nui rawa atu tēnei te mātaki i ngā mātanga i roto i tēnei āo, tirohia he aha ngā mahi, whai i ngā tohutohu, ako i ngā kupu, tū tika, me ēra āhuatanga."

Ahakoa te whakamā o ētahi tauira, he tūāpapa pai te whare tapere kia whakapuakitia ko ngā whākaaro me ngā kare ā roto o te tangata.

E ai ki tētahi o ngā tauira o Te Wharekura o Mauao a Trey Matthews, "Ki ahau nei he tangata whakamā ahau nō reira he tino uaua tērā, te mahi i mua i ngā tāngata rerekē engari mā te mahi whakaari ka tāea e au te whakapuaki i aku whakaaro."

Hei te rangi tuawaru o Pīpiri rewa ai te whakaari.